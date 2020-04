Ξεκίνησε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας παγκόσμια έρευνα για τον αντίκτυπο της πανδημίας στον κόσμο

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Στην παγκόσμια μελέτη (COH-FIT) λειτουργικότητας των ατόμων σε περίοδο πανδημίας η οποία ξεκίνησε χθες Κυριακή 26 Απριλίου, λαμβάνει μέρος και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μελέτη στο γενικό πληθυσμό χωρών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, που έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης στην συγκεκριμένη πανδημία του ιού COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων παρόμοιων καταστάσεων.

Διεθνείς συντονιστές της COH-FIT είναι οι: Prof. Christoph U. Correll, MD, Professor of Psychiatry and Molecular Medicine, Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, Hempstead, New York, NY, USA & Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, New York, NY, USA, Dr. Marco Solmi, MD, Psychiatrist, Assistant Professor, Neurosciences Department, University of Padua, Italy. Ενώ, εθνικοί συντονιστές και ερευνητική ομόδα της μελέτης COH-FIT (GR) στην Ελλάδα θα είναι οι: Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας MD, PhD, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αγοραστός Θ. Αγοραστός, MD, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έλενα Δραγκιώτη, BSc, MSc, PhD, Αναπλ. Καθηγήτρια, Pain and Rehabilitation Centre & Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden και Κωνσταντίνος Τσαμάκης, MD, MSc, PhD, MRCPsych, Ψυχίατρος, Επισκέπτης Ερευνητής στο King’s College, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, London, UK.

Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.

Οι συμμετέχοντες θα μπαίνουν στο ( www.COH-FIT.com ), όπου είναι εφικτή η επιλογή της κάθε γλώσσας και θα βλέπει λεπτομερείς πληροφορίες της μελέτης. Σε περίπτωση που θέλει να λάβει μέρος, μέσω του κεντρικού link της ιστοσελίδας θα μπαίνει απευθείας στην έρευνα, στη μητρική του γλώσσα, όπου θα του ζητηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας και στη συνέχεια θα συμπληρώνει την έρευνα. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), νόμος 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν θα συλλέγονται και δεν θα διατηρούνται από τους ερευνητές πληροφορίες που να προσδιορίζουν προσωπικά δεδομένα, ή δεδομένα σχετικά με την ηλεκτρονική δραστηριότητα των ατόμων.

Η συμμετοχή στην έρευνα αυτή είναι εθελοντική, διεξάγεται με καθεστώς διασφαλισμένης πλήρους ανωνυμίας και μπορεί να διακοπεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές ενώ, να σημειωθεί ότι η έρευνα έχει πάρει έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ. και για τις 3 ομάδες πληθυσμού. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι στην έρευνα μπορούν να λάβουν μέρος ενήλικες και έφηβοι. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 διαφορετικές έρευνες με βάση την ηλικιακή ομάδα (Ενήλικες >18 ετών, Έφηβοι 14-17 ετών, Παιδιά 6-13 ετών). Οι ενήλικες θα απαντήσουν στο βασικό ερωτηματολόγιο της έρευνας COH-FIT-Ενηλίκων. Εάν οι ενήλικες της έρευνας είναι και νόμιμοι κηδεμόνες εφήβων ηλικίας 14-17 ετών ή παιδιών ηλικίας 6-13 ετών, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσουν κάθε έφηβο/-η και κάθε παιδί. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό, και αυστηρά μόνον με την προϋπόθεση ηλεκτρονικής γραπτής συγκατάθεσης ενός κηδεμόνα, έφηβοι και παιδιά θα μπορούν, επίσης, να συναινέσουν ηλεκτρονικά στη συμμετοχή τους στην έρευνα και να συμπληρώσουν την έρευνα COH-FIT-Εφήβων ή την πιο συνοπτική και τροποποιημένη έρευνα COH-FIT-Παιδιών. Ενήλικοι, έφηβοι και παιδιά της ίδιας οικογένειας θα αναγνωρίζονται στο σύστημα ως μία οικογενειακή ομάδα μέσω ενός κωδικού που θα πληκτρολογηθεί εκ των προτέρων από τον κύριο συμμετέχοντα. Ενήλικοι και έφηβοι/-ες (14-17 ετών) θα χρειαστεί να αφιερώσουν περίπου 30-35 λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, ενώ παιδιά (6-13 ετών) περίπου 15-20 λεπτά.