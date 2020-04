5 ειδήσεις για να ξεκινήσετε την ημέρα σας

Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας αλλάζει τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου. Το Μάιο θα δοθείέμφαση στη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω της παροχής ρευστότητας, χωρίς όμως να πάψει η στήριξη εργαζομένων, ειδικά όσων η σύμβαση εργασίας θα παραμείνει σε αναστολή. Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν.

Την ώρα που η Ευρώπη προετοιμάζεται για το μεγάλο «πείραμα» της σταδιακής άρσης του lockdown, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. Και προσβλέπουν στην επιστροφή της τουριστικής κίνησης στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ευρωπαϊκό «Σχέδιο Μάρσαλ» και το στοίχημα της Ελλάδας, ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

Νέα βουτιά για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι αργού ανά τον κόσμο προσεγγίζουν σημείο κορεσμού. Οι ανησυχητικές ενδείξεις υπερπροσφοράς και ολοκληρωτικής κατάρρευσης της ζήτησης φουντώνουν τις ανησυχίες ότι οι μειώσεις παραγωγής που έχουν συμφωνηθεί δεν θα καταφέρουν να επαναφέρουν τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του αμερικανικού αργού στα προθεσμιακά συμβόλαια παράδοσης Ιουνίου υποχωρούσε πάνω από 11%, κάτω από τα 15 δολάρια το βαρέλι, συμπαρασύροντας και το μπρεντ, που έχανε 4%.

Το Great Place to Work Hellas ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 2020, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με τα ονόματα των καλύτερων εταιρειών που διακρίνονται για φέτος. Στην έρευνα Best Workplaces 2020, η οποία διεξήχθη για 18η συνεχή χρονιά στη χώρα μας διακρίνονται 25 επιχειρήσεις.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι «ζωντανός και καλά στην υγεία του», δήλωσε ο ειδικός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νοτιοκορεάτη προέδρου Μουν Τζε Ιν, απαντώντας στις φήμες που ήθελαν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν έχουν αυξηθεί μετά την απουσία του από τους εορτασμούς της επετείου της 15ης Απριλίου.