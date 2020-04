Golf 8 : Τεχνολογικό τρίπτυχο ασφάλειας-άνεσης-λειτουργικότητας

Σαν χθες μας φαίνεται που οδηγούσαμε τα πρώτα «γκολφάκια» της VW κι αν όχι τόσο τα «πρωτόπλαστα» του 1974, άντε, τα αμέσως επόμενα, της υπέροχης δεκαετίας του ΄80 τότε που μετατρέπαμε σε …GTi τις βασικές εκδόσεις των 1043cc. Ασφαλώς, το νέο Golf 8ης γενιάς επαναπροσδιορίζει την «κατηγορία Golf», δεδομένου ότι φορτώθηκε με σύγχρονη τεχνολογία χωρίς να κραυγάζει αισθητικά, δένοντας έτσι το χθες με το σήμερα.

Με εκκίνηση από 20.500 € στην εγχώρια αγορά, εμφανίστηκε σε μια δύσκολη περίοδο και περιμένει το «πράσινο φως» μιας νέας δυναμικής πορείας, μόλις λυθεί, για τα καλά, το …χειρόφρενο της πανδημίας. Ανάμεσα στα πάμπολλα ενδιαφέροντα στοιχεία του καινούργιου μοντέλου, που το καθιστούν ένα από τα πιο πλήρη και άριστα οδηγικά αυτοκίνητα του είδους (χάτσμπακ), ξεχωρίζουμε τρία πολύ ισχυρά που αφορούν την ασφάλεια, την άνεση και τη λειτουργικότητα, το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού Travel Assist, το σύστημα IQ.LIGHT με προβολείς LED matrix και το Innovision Cockpit που ανήκει, μάλιστα, στο βασικό εξοπλισμό του.

Ειδικότερα, το νέο Golf, έχει πολύ υψηλό δείκτη ευφυίας, προσφέροντας στον οδηγό του χαρακτηριστικά αυτόνομης οδήγησης, εξασφαλίζοντάς του άνεση και ασφάλεια τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Στον προαιρετικό του εξοπλισμό διατίθεται το Travel Assist, ένα σύστημα που επιτρέπει την σχεδόν αυτόνομη οδήγηση με ταχύτητα μέχρι και τα 210 χλμ./ώρα. Σε αυτή τη διαδικασία, το Travel Assist χρησιμοποιεί εκτός άλλων το Adaptive Cruise Control - ACC (καθοδήγηση κατά μήκος της πορείας) και το ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist (καθοδήγηση κατά πλάτος ώστε να παραμένει στη λωρίδα κυκλοφορίας).

Το Travel Assist ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού στο πολυλειτουργικό τιμόνι. Ένα σύνολο αισθητήρων περιμετρικά του αυτοκινήτου ελέγχει συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, η χρήση ραντάρ και καμερών ανιχνεύει για προπορευόμενα οχήματα και διατηρείται αυτόματα μία επιθυμητή απόσταση ασφαλείας από αυτά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει και να επιβραδύνει ανάλογα με την προπορευόμενη κυκλοφορία, κάνοντας μικρομετατοπίσεις στο τιμόνι, ενώ παραμένει στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας του, κινούμενο με ασφάλεια, για ταχύτητες έως και 210 χλμ./ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λειτουργία του Travel Assist είναι ενεργή ακόμα και όταν η λωρίδα έχει μονή διαγράμμιση ή αριστερά ή δεξιά του αυτοκινήτου βρίσκεται κάποιο προστατευτικό διάζωμα.

Για νομικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, ο οδηγός πρέπει να παρακολουθεί μόνιμα το σύστημα - για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χέρι στο τιμόνι. Χάρη στη νέα τεχνολογία χωρητικών αισθητήρων υψηλής ευαισθησίας στην αφή, που βρίσκονται στο τιμόνι, είναι επαρκές αν ο οδηγός απλώς αγγίζει το τιμόνι. Ωστόσο, αν το αφήσει ανέπαφο για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα, ενεργοποιούνται οπτικά και ηχητικά προειδοποιητικά μηνύματα καθώς και περιορισμένο απότομο φρενάρισμα για να αναλάβει δράση ο οδηγός, που έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στο οποίο πρέπει να αντιδράσει και να αγγίξει το τιμόνι. Διαφορετικά, ενεργοποιείται η λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Assist) και ακολουθεί μία διαδικασία σταδιακής ακινητοποίησης του Golf, κάτι επίσης πολύ χρήσιμο καθώς η αδράνεια από τη μεριά του οδηγού πιθανά υποδηλώνει μία απώλεια ελέγχου που μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα υγείας.

To Travel Assist στο νέο Golf είναι προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση Life ενώ ανήκει στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Style. Η λειτουργία του προηγμένου συστήματος Travel Assist στο νέο Golf στο video: http:// bit.ly/NEO_GOLF_TRAVEL_ASSIST

Ο πολύ υψηλός δείκτης ευφυίας συνεχίζεται και στον τομέα του φωτισμού. Διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις προβολέων LED. Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία, η κορυφαία έκδοση εξοπλίζεται με ιδιαίτερα ισχυρούς προβολείς IQ.LIGHT - LED matrix. Μια παρόμοια έκδοση του συστήματος είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην πρόσφατη, ολοκαίνουργια έκδοση του Touareg, πριν υιοθετηθεί και στο νέο Passat.

Οι τεχνολογικά προηγμένοι προβολείς χρησιμοποιούν δεδομένα από την μπροστινή κάμερα του Golf, από το σύστημα πλοήγησης και από το σύστημα διεύθυνσης. Ο οδηγός ενεργοποιεί το σύστημα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Dynamic Light Assist. Συνολικά, 22 ανεξάρτητα LED στοιχεία ανά προβολέα, υλοποιούν έως δέκα διαφορετικές, διαδραστικές λειτουργίες φωτισμού, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες στο δρόμο, με τον οδηγό να απολαμβάνει κορυφαία ορατότητα ανά πάσα στιγμή!

Το σύστημα είναι τόσο ευφυές ώστε να διατηρείται συνεχώς ενεργή η μεγάλη σκάλα, με σκιάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της δέσμης φωτός ώστε να μην ενοχλούνται οι οδηγοί των αντίθετα διερχόμενων ή των προπορευόμενων οχημάτων. Τα δυναμικά φλας των IQ.LIGHT - LED matrix προβολέων είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό στο νέο Golf, ανεβάζοντας το επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας του μοντέλου.

Οι λειτουργίες φωτισμού του IQ.LIGHT - LED matrix:

-Μεσαία σκάλα (ενεργοποιείται με βάση την ταχύτητα).

-Μεγάλη σκάλα (ενεργοποιείται με βάση την ταχύτητα).

-Φωτισμός στροφής (ενεργοποιείται με βάση τη γωνία του τιμονιού ή τα φλας, τόσο κατά την κίνηση εμπρός όσο και κατά την οπισθοπορεία).

-Φώτα ομίχλης/κακοκαιρίας (ενεργοποιείται από τον οδηγό).

-Φωτισμός αυτοκινητόδρομου (ενεργοποιείται με βάση την ταχύτητα και τα δεδομένα GPS).

-Δυναμικός φωτισμός στροφών εντός πόλης (City Light, ενεργοποιούνται με βάση τη γωνία του τιμονιού).

-Έλεγχος σημάτων κυκλοφορίας με έντονη αντανάκλαση (ενεργοποιείται με βάση τους αισθητήρες στην εμπρός κάμερα).

-Φωτισμός πόλης (ενεργοποιείται με βάση την ταχύτητα και τα δεδομένα GPS).

-Μερική φωτεινή δέσμη (ενεργοποιείται με βάση αισθητήρες στην μπροστινή κάμερα).

-Λειτουργία ταξειδιού (εναλλαγή μεταξύ κίνησης αριστερά και δεξιά του δρόμου, ενεργοποιούμενη από τον οδηγό στο μενού Οχήματος).

Το IQ.LIGHT στο νέο Golf στο video: http://bit.ly/NEO_GOLF_IQ_LIGHT

Τέλος, το Innovision Cockpit, το καινοτόμο, ψηφιακό cockpit που είχε πρωτοπαρουσιάσει η Volkswagen στο σχεδόν τριπλάσιας τιμής Touareg, ανήκει στο βασικό εξοπλισμό του νέου Golf. Είναι στην ουσία ένας ενοποιημένος πίνακας ελέγχου που περιλαμβάνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (Digital Cockpit) με οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα Infotainment Composition (οθόνη αφής 8,25 ιντσών με 1.083x480 pixels) και το πολυλειτουργικό τιμόνι. Μαζί, αυτά αποτελούν το πρώτο λειτουργικό σύστημα, στο οποίο σχεδόν όλες οι οθόνες και τα χειριστήρια είναι ψηφιακά.

Το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα Infotainment ελέγχονται μέσω συρόμενου διακόπτη (slider) αφής στην κεντρική κονσόλα, εμπρός και κάτω από την οθόνη του Infotainment, ο οποίος χωρίζεται σε τρία τμήματα: αριστερό, μεσαίο και δεξιό. Ο οδηγός ή ο συνοδηγός σπρώχνει ή ολισθαίνει με ένα δάχτυλο πάνω από τα δύο εξωτερικά τμήματα για να ρυθμίσει διαισθητικά τη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Η ίδια ενέργεια στο μεσαίο τμήμα αλλάζει την ένταση του ηχοσυστήματος. Στη λειτουργία πλοήγησης, αλλάζει η μεγέθυνση του χάρτη, μετακινώντας το μεσαίο τμήμα του συρόμενου διακόπτη (slider) αφής με δύο δάχτυλα - όπως γίνεται και με τον έλεγχο ενός smartphone. Από άλλο πάνελ αφής, τοποθετημένο ψηλά στην κεντρική κονσόλα, ελέγχονται τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται στη νέα κονσόλα οροφής, μέσω συρόμενου διακόπτη (slider) αφής για την προαιρετική, ανακλινόμενη και συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή. Οδηγός ή συνοδηγός απλά σπρώχνουν το δάχτυλό τους προς τα πίσω ή προς τα εμπρός πάνω στο συρόμενο διακόπτη αφής, για να ανοίξει και να κλείσει η διαφανή συρόμενη οροφή - δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο και εντυπωσιακό.

Αντίστοιχα, οι λειτουργίες φωτισμού έχουν επίσης ψηφιοποιηθεί: ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται χρησιμοποιώντας επίσης πάνελ αφής, αυτή τη φορά τοποθετημένο πάνω στο ταμπλό, στα αριστερά του πίνακα οργάνων, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τη χαρακτηριστική εμπειρία οδήγησης της μάρκας.

Η διαισθητική λειτουργία στο Golf μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από το νέο, προαιρετικό, φυσικό φωνητικό έλεγχο. Το σύστημα απλά ενεργοποιείται με τη φράση "Hello Volkswagen" ή πατώντας το κουμπί φωνής στο τιμόνι. Το Golf αντιδρά με φωνητική επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα "Yes Please?" και "What would you like to do?". Τα νέα ψηφιακά μικρόφωνα εξασφαλίζουν όχι μόνο την τέλεια αναγνώριση και ποιότητα της φωνής (για τηλεφωνικές κλήσεις), αλλά και ποιος μιλάει (οδηγός ή συνοδηγός), προσδιορίζοντας αντίστοιχα σε ποιες εσωτερικές ζώνες θα αλλάξει η θερμοκρασία!

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευτούν τόσο στο όχημα όσο και στο cloud, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες ακόμα και με αλλαγή οδηγού ή οχήματος. Το Innovision Cockpit αναλυτικά στο video: http://bit.ly/NEO_GOLF_ME_INNOVISION_COCKPIT