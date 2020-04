«Zombie»: Ρεκόρ για τον αντιπολεμικό ύμνο των Cranberries

Ο αντιπολεμικός ύμνος «Zombie» των Cranberries έσπασε το φράγμα του 1 δισ. views στο Youtube, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στα μουσικά δρώμενα. Η φωνή της μοναδικής Dolores O'Riordan, από το αντιπολεμικό μανιφέστο του 1994, κατάφερε να κατακτήσει μία ακόμα θέση στο πάνθεον της μουσικής.





Το τραγούδι γράφτηκε από την ερμηνεύτρια Dolores O'Riordan, η οποία πέθανε στις 15 Ιανουαρίου του 2018. Είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος μετά τους βομβαρδισμού του IRA στο Warrington της νοτιοδυτικής Αγγλίας, τον Μάρτιο του 1993, όπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά και τραυματίστηκαν 56 ακόμα άτομα.

«Zombie»





Child is slowly taken

And the violence, caused such silence

Who are we mistaken?



But you see, it's not me

It's not my family

In your head, in your head, they are fighting

With their tanks, and their bombs

And their bombs, and their guns

In your head, in your head they are crying



In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

What's in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh



Du, du, du, du

Du, du, du, du

Du, du, du, du

Du, du, du, du



Another mother's breaking

Heart is taking over

When the violence causes silence

We must be mistaken



It's the same old theme

Since nineteen-sixteen

In your head, in your head, they're still fighting

With their tanks, and their bombs

And their bombs, and their guns

In your head, in your head, they are dying



In your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

What's in your head, in your head

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh oh oh oh oh oh oh ie-ie oh

