Με υπογραφή Τραμπ ανοίγει ο δρόμος για εξορύξεις σε Σελήνη και αστεροειδείς από τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ένα διάταγμα που καθιερώνει την αμερικανική πολιτική ως προς την εκμετάλλευση πόρων εκτός Γης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εξόρυξη πρώτων υλών σε Σελήνη και αστεροειδείς από τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Space.com, στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής υπογραμμίζεται πως το παρόν ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων (1967 Outer Space Treaty) επιτρέπει τη χρήση τέτοιων πόρων, που περιλαμβάνουν πάγο και άλλες πρώτες ύλες οι οποίες θα επέτρεπαν στις ΗΠΑ να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία στη Σελήνη.

Όπως τονίζει η ιστοσελίδα, η άποψη αυτή υπάρχει εδώ και καιρό σε αμερικανικούς κυβερνητικούς κύκλους- ενδεικτικά, οι ΗΠΑ, όπως και άλλες χώρες με παρουσία στο διάστημα, δεν έχουν υπογράψει τη 1979 Moon Treaty, βάσει της οποίας η μη επιστημονική χρήση διαστημικών πόρων πρέπει να διέπεται από ένα διεθνές πλαίσιο κανόνων. Επίσης, το 2015 το Κογκρέσο είχε περάσει νόμο ο οποίος ξεκάθαρα επέτρεπε σε αμερικανικές εταιρείες και πολίτες να χρησιμοποιούν πόρους από τη Σελήνη και αστεροειδείς.

Το νέο διάταγμα επισημοποιεί ακόμα περισσότερο τα πράγματα, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν θεωρούν το διάστημα ως «κοινό αγαθό/ χώρο» και βλέπουν έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τις εξορύξεις στο διάστημα χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διεθνείς συμφωνίες επιπέδου συνθήκης.

Το διάταγμα αυτό, με τίτλο «Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources» δουλευόταν για περίπου έναν χρόνο, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, και προέκυψε εν μέρει λόγω της επιθυμίας των ΗΠΑ να αποσαφηνίσουν τη θέση τους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με διεθνείς εταίρους για το πρόγραμμα «Άρτεμις», για την περαιτέρω επανδρωμένη εξερεύνηση της Σελήνης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η NASA σχεδιάζει την αποστολή δύο αστροναυτών στη Σελήνη ως το 2024 και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας πάνω και γύρω στον φυσικό δορυφόρο του πλανήτη μας ως το 2028. Οι σεληνιακοί πόροι, ειδικά ο πάγος που θεωρείται ότι υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες σε κρατήρες, αποτελούν «κλειδί» στις φιλοδοξίες του προγράμματος, σύμφωνα με αξιωματούχους της NASA.

Αναλύοντας τα οφέλη τέτοιων δραστηριοτήτων στο διάστημα από πλευράς των ΗΠΑ, ειδικοί δήλωσαν στο BBC πως η εκμετάλλευση πόρων στη Σελήνη θα άνοιγε τον δρόμο για αποστολές βαθύτερα στο διάστημα, όπως στον Άρη- με τη Σελήνη να λειτουργεί ως «διαστημικό βενζινάδικο», που θα παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για καύσιμα πυραύλων, όπως υδρογόνο και οξυγόνο. Ακόμη, δεδομένης της μετάβασης του κόσμου προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της εξάντλησης των πόρων στη Γη, οι πόροι στο διάστημα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη μας- βοηθώντας επίσης πιθανώς τις ΗΠΑ να καλύψουν τις ανάγκες τους και σε μέταλλα/ ορυκτά όπως το κοβάλτιο ή το λίθιο, όπου αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από εισαγωγές από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Κονγκό.