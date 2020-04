Πέθανε η Ελένη Κιούμπιτ, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Έφυγε από τη ζωή, μετά από μακρόχρονη ασθένεια, η Ελένη Κιούμπιτ, ιδρυτικό μέλος και επί χρόνια γενική γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν η Ελληνίδα σύζυγος του εκλιπόντος πρωτεργάτη της εκστρατείας, διακεκριμένου Βρετανού αρχιτέκτονα Τζέιμς Κιούμπιτ.

Η Ελένη Κιούμπιτ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ντέιβιντ Χιλ

Η Ελένη Κιούμπιτ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε στο Λονδίνο. Με την ιδιότητα της παραγωγού εργάστηκε στον κινηματογράφο σε ταινίες, μεταξύ των οποίων «The War That Never Ends» (1991) του Τζακ Γκολντ και «Sympathy for the Devil» (1968) του Ζαν Λυκ Γκοντάρ.

Συλλυπητήριο μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη

Η απώλεια της Ελένης Κιούμπιτ, ενός σημαντικού ανθρώπου, που αγωνίστηκε με πάθος, πολλά χρόνια, για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, είναι μεγάλη. Τόσο ως ιδρυτικό μέλος, αλλά και ως γενική γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών, υπήρξε από τους ανθρώπους που έδωσαν πνοή και δύναμη στην εκστρατεία. Μαζί με τον σύζυγό της, Τζέιμς Κιούμπιτ, μετέφεραν σε όλο τον κόσμο το μήνυμα του δίκαιου αγώνα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η δράση της είχε καθοριστική σημασία. Θα μας λείψει η μαχητική προσωπικότητά της. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους πολυπληθείς φίλους της.

