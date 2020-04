Κορωνοϊός: Πέθανε ο ηθοποιός του «Star Wars» Άντριου Τζακ

Ο Άντριου Τζακ, ο οποίος ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως Major Caluan Ematt στο franchise «Star Wars» και ως σημαντικός δάσκαλος διαλέκτων του Χόλυγουντ, πέθανε, σε ηλικία 76 ετών, από επιπλοκές του κορωνοϊού.

Η εκπρόσωπός του, Τζιλ ΜακΚάλοου, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση με δήλωσή της, αναφέροντας ότι ο Βρετανός ηθοποιός πέθανε την Τρίτη 31 Μαρτίου στο Νοσοκομείο του Αγίου Πέτρου στο Σάρεϊ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς, η σύζυγός του, επίσης δασκάλα διαλέκτου, Γκαμπριέλ Ρότζερς, δεν μπορούσε να είναι μαζί του τις τελευταίες του στιγμές .

Η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται σε καραντίνα στην Αυστραλία, δημοσίευσε στα social media: «Ο Άντριου Τζακ διαγνώστηκε με κορωνοϊό πριν από δύο ημέρες. Δεν είχε κανέννα πόνο και έφυγε ειρηνικά, γνωρίζοντας ότι η οικογένειά του ήταν σύσσωμη “μαζί” του».

Η εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Τζακ εξακολουθούσε να εργάζεται πριν από τον θάνατό του, τελευταία στην επερχόμενη ταινία «Batman» του Ματ Ριβς με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Ο Άντριου ήταν γεμάτος ζωή -ήταν ψηλός και εντυπωσιακός με τα λευκά μαλλιά που κυμάτιζαν» ανέφερε στη δήλωσή της. «Δεν θα τον προσπερνούσες αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο. Εξακολουθούσε να εργάζεται πολύ, προπονούσε επί του παρόντος τον νέο Batman. Λαμβάνω τόσα πολλά μηνύματα που λένε πόσο θα τους λείψει. Η κοινότητά μας έχει χάσει μία από τις πιο λαμπρές και πιο καθαρές φωνές της» υπογράμμισε.

Εκτός από τις εμφανίσεις του στις ταινίες «Star Wars: The Force Awakens» (Η Δύναμη Ξυπνάει) και «Star Wars: The Last Jedi», ο Άντριου Τζακ δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Moloch στο «Solo: A Star Wars Story».

Ήταν εξαιρετικά επιτυχημένος ως δάσκαλος διαλέκτου, γνωστός για το έργο του στην τριλογία «Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών» και για τη συνεργασία του με τη Marvel στις μεγαλύτερες επιτυχίες της -«Captain America: The First Avenger», «Guardians of the Galaxy», «Avengers: Infinity War» και «Avengers: Endgame».

Συνεργάστηκε με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στις ταινίες «Chaplin», «Sherlock Holmes» and «Restoration» και με τον Πιρς Μπρόσναν -όταν υποδυόταν τον Τζέιμς Μποντ.