Ο Covid-19 απειλεί το καθεστώς μόνιμης διαμονής των Ευρωπαίων στη Βρετανία

Τις ανησυχίες τους ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν μόνιμα στη Βρετανία κινδυνεύουν να γίνουν παράνομοι εκφράζουν οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες τους αυτές πηγάζουν από το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει μετατοπίσει όλο το κέντρο βάρους στην αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς μόνιμης διαμονής έως τον Ιούνιο του 2021. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι η πανδημία του Covid-19 θα οδηγήσει στη μείωση της διαθέσιμης κυβερνητικής υποστήριξης προς τους πολίτες της Ε.Ε., ενώ οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, οι οποίες έχουν οργανωθεί για να προσεγγίσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες και εκείνες που δεν έχουν παρουσία στο Διαδίκτυο, θα βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρές καθυστερήσεις.

Οι οργανώσεις μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι καθυστέρησεις ενδεχομένως να πλήξουν ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά του κορωνοϊού, όπως εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας (NHS).

Η Ζόι Γκάρντνερ, από την οργάνωση Joint Committee for the Welfare of Immigrants δήλωσε σττην Guardian ότι «η κρίση του κορωνοϊου σημαίνει ότι ολόκληρο το σύστημα εφαρμογών κινδυνεύει να αποτύχει».

«Οι υπηρεσίες υποστήριξης που βοηθούν τους πολίτες στη συγκεκριμένη διαδικασία διενεργούνται σε μεγάλο βαθμό πρόσωπο με πρόσωπο και απλώς δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», εξηγεί επισημαίνοντας ότι αυτομάτως περιορίζεται η ικανότητα των οργανώσεων αυτών να υποστηρίξουν τις ευάλωτες ομάδες.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Guardian