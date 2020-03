WSJ: Η πανδημία παγώνει τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων

Η παγκόσμια εξάπλωση του νέου κορωνοϊού παγώνει έρευνες και δοκιμές για την ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων νέων φαρμάκων.

Η πανδημία προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις στην εκκίνηση κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προσωρινή παύση άλλων, σύμφωνα με εταιρείες, συμβούλους και υπαλλήλους της φαρμακοβιομηχανίας που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Οι ασθενείς που εντάχθηκαν σε μερικές μελέτες σταμάτησαν να εμφανίζονται σε χώρους κλινικών δοκιμών, ενώ τα νοσοκομεία που είχαν αναλάβει έρευνες και επίβλεψη πειραματόζωων θα πρέπει φυσικά να μετατοπίσουν την προσοχή τους στην φροντίδα των ασθενών με Covid19. Οι επιστήμονες του κλάδου, εν τω μεταξύ, δεν μπορούν να ταξιδέψουν για να συμμετέχουν σε έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλού ούτε συνέδρια πραγματοποιούνται πια.

Οι διαταραχές αυτές, οι οποίες δεν επηρεάζουν την έρευνα για φάρμακα και εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού, σημαίνουν ότι μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για νέα φάρμακα που στοχεύουν στη θεραπεία ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι ηπατικές παθήσεις.

Οι κλινικές δοκιμές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι σε χώρες που έχουν δεχθεί ισχυρότερο πλήγμα, όπως η Ιταλία, η Κίνα και η Νότια Κορέα, όπου τα γενικευμένα lockdown έχουν περιορίσει την ικανότητα των ασθενών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να εγγραφούν σε δοκιμές και κατευθυνθούν σε χώρους μελέτης για πειραματικές θεραπείες . Ορατές είναι ήδη οι συνέπειες και στις ΗΠΑ.

Η Bristol-Myers Squibb Co. και η Eli Lilly & Co. δήλωσαν ότι αυτή την εβδομάδα θα αναβάλουν την έναρξη των περισσότερων νέων δοκιμών, επικαλούμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Η Bristol σταματά επίσης προσωρινά την εγχύσεις πειραματικών κυτταρικών θεραπειών υπό μελέτη, ενώ η Lilly δήλωσε ότι θα σταματήσει να εγγράφει νέους ασθενείς για δοκιμές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η Pfizer Inc. δήλωσε την Τετάρτη ότι αναστέλλει την εγγραφή ασθενών για τις περισσότερες νέες και σε εξέλιξη μελέτες που δεν περιλαμβάνουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Οι δοκιμές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή νέων φαρμάκων. Οι ρυθμιστικές αρχές βασίζονται στα αποτελέσματα για να εκτιμήσουν εάν ένα πειραματικό φάρμακο είναι ασφαλές και αποδίδει ώστε να εγκριθεί για χρήση. Οι εταιρείες μπορούν να ξοδέψουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν μια ενιαία μελέτη.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των 170 υπευθύνων κλινικών δοκιμών που συμμετείχαν σε έρευνα στις Η.Π.Α. πιστεύουν ότι οι ασθενείς θα είναι πολύ λιγότερο ή κάπως λιγότερο πιθανό να εγγραφούν σε νέες κλινικές έρευνες εξαιτίας του κορωνοϊού.