Το άγνωστο ταλέντο του Κένι Ρότζερς

Ήταν πολλά ο Κένι Ρότζερς, ο οποίος στα 81 του έφυγε, πριν λίγες ημέρες, από τη ζωή: τραγουδιστής κάντρι με έφεση στα μουσικά κροσόβερ, ηθοποιός στην τηλεόραση, χαρτοπαίχτης που έπαιζε στα δάχτυλα την τράπουλα, ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με κοτόπουλο. Πόσοι, όμως, ξέρουν ότι ήταν και ένας επιτυχημένος φωτογράφος;

Ο Ρότζερς ήταν αφοσιωμένος στον φωτογραφικό φακό. Η αγάπη του για τη φωτογραφία τον οδήγησε, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, να καλλιεργήσει την τέχνη όταν άρχισε να τραβά φωτογραφίες της τότε συζύγου του, του μοντέλου Μαριάννα Γκόρντον και φίλων της. Στη συνέχεια, πήγε να σπουδάσει φωτογραφία στο πλάι του Τζον Σέξτον -φωτογράφου τοπίου που είχε κάποτε δουλέψει ως βοηθός του θρυλικού Άνσελ Άνταμς, και του διάσημου φωτογράφου πορτρέτων Γιουσούφ Καρς.

«Είμαι ένας παρορμητικός εμμονικός» είχε δηλώσει το 2013 στο Sports and Entertainment Nashville. «Παρορμητικά εμπλέκομαι σε κάτι, και μετά αποκτώ εμμονή με αυτό. Αυτό συνέβη με τη φωτογραφία».

Κουβάλησε τη μηχανή του σε όλη την Αμερική και έτσι γεννήθηκε το άλμπουμ φωτογραφιών «Kenny Roger's America», μια φωτογραφική περιήγηση σε τοπόσημα των ΗΠΑ -το άλμπουμ εκδόθηκε το 1986. Έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε το άλμπουμ «Your Friends and Mine», μια συλλογή πορτρέτων της Λουσίλ Μπολ, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και άλλων διασημοτήτων.





Ανάμεσα στις τιμές που έλαβε ως φωτογράφος είναι ένα Honorary Masters of Photography το 2014 από την Ένωση Professional Photographers of America και το βραβείο που για πρώτη φορά έδωσε για το σύνολο του έργου ενός φωτογράφου το International Photography Hall of Fame and Museum στο Σαιντ Λούις, το 2017.