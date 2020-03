«It's the End of the World As We Know It»: Ο Michael Stipe τραγουδά από το σπίτι

Πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που ταιριάζει γάντι σε κάθε συγκυρία. Και η επιτυχία του 1987 των R.E.M. «It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)» είναι ιδιαίτερα σχετική με την πανδημία του κορωνοϊού.





Στο βίντεο που ετοίμασε -το οποίο μοιράζεται στον ιστότοπό του (και σε πιο σύντομη εκδοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)- ο Stipe τραγουδά ένα μέρος από το εμβληματικό τραγούδι και μετά απευθύνεται σε εμάς, δίνοντας τους δικούς του κανόνες για το πώς θα ανταπεξέλθουμε στη σημερινή κατάσταση.