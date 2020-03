«Pandemic: How to Prevent an Outbreak»: Η προφητική σειρά του Netflix

Στη δύσκολη περίοδο για την ανθρωπότητα την οποία διανύουμε, την ώρα που ο κορωνοϊός είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και αποτελεί νούμερο ένα αντικείμενο συζήτησης, η σειρά η οποία προβάλλεται στο Netflix, φαίνεται πως γίνεται αρκετά δημοφιλής αυτές τις ημέρες.

Ήδη το πρώτο Σαββατοκύριακο του «Μένουμε Σπίτι», η σειρά που εξετάζει τον κύκλο του ιού της γρίπης μέσα από επιστημονικά στοιχεία και δραματοποιημένα στιγμιότυπα, κίνησε το ενδιαφέρον, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πρώτες επιλογές, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ινδία και από το Κογκό ως την Κίνα, προκειμένου να συστήσει στους τηλεθεατές τούς ήρωες της πρώτης γραμμής. Γιατροί, επιδημιολόγοι, ειδικοί και νοσούντες μιλάνε στην κάμερα για την απειλή μιας παγκόσμιας πανδημίας.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο, μέσα από έξι επεισόδια, παρουσιάζει το πόσο προετοιμασμένος ή όχι είναι ο κόσμος για να αντιμετωπίσει μία νέα πανδημία.

Το «Pandemic: How to Prevent an Outbreak» ξεκινά με την εκδοχή πως είμαστε εν μέσω μιας γρήγορα αναπτυσσόμενης πανδημίας. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τη στιγμή που ένας θανατηφόρος ιός γρίπης σκότωσε 50 έως 100 εκατομμύρια ανθρώπους, τη στιγμή που ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν μόλις 2 δις. Τώρα, υπάρχουν σχεδόν 8 δις. άνθρωποι στον κόσμο, όπως εξηγεί ο ειδικός Ντένις Κάρολ, διευθυντής της Emerging Threats Unit της USAID, και «όταν μιλάμε για μια άλλη πανδημία γρίπης, δεν πρόκειται για το εάν, αλλά πότε».

Η σειρά εξετάζει πώς οι κοινότητες υγειονομικής περίθαλψης τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές σε χώρες όπως η Αμερική και η Ινδία, αντίστοιχα, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για ένα τέτοιο γεγονός.

Εκ πρώτης όψεως, ίσως μια σειρά-ντοκιμαντέρ για τις πανδημίες και το πώς αποτρέπονται δεν είναι κατάλληλη εν μέσω μίας πανδημίας. Το «Pandemic», όμως, δεν είναι μόνο τρομακτικό. Είναι, επίσης, ενημερωτικό και εμψυχωτικό. Δείχνει τους ειδικούς, τους ερευνητές, τους γιατρούς, τους κτηνιάτρους, τους υπαλλήλους δημόσιας υγείας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, πολύ συχνά ριψοκινδυνεύοντάς την κιόλας, για να μελετήσουν τις ασθένειες και τη μεταδοτικότητά τους, αλλά και να προβλέψουν από πού θα έρθουν οι επόμενες. Αυτή είναι μια διαδικασία που ακολουθούν διαρκώς, με όλη τους τη δύναμη, κάθε μέρα, και όχι μόνο όταν συμβαίνει ήδη το κακό.

Στο τέλος, το «Pandemic» μπορεί να προσφέρει στον τηλεθεατή μιας μορφής καθησυχασμό για τα έμπειρα πρόσωπα της εξειδικευμένης επιστημονικής κοινότητας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κόντρα στη γρίπη και εμείς παρακολουθούμε τις προσπάθειές τους να σταματήσουν μια παγκόσμια πανδημία.

Σε όλο τον κόσμο, η κοινότητα, η οικογένεια και η πίστη βοηθούν γιατρούς και ιατρικούς βοηθούς να αντιμετωπίσουν με σθένος μια μεγάλη μέρα και μια ανελέητη ασθένεια.