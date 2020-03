Binge-Watching από την υπηρεσία Cosmote TV Plus σε ολόκληρους κύκλους σειρών

Νέες ιστορίες εγκλημάτων της τηλεοπτικής ανθολογίας του Fargo, το Trigonometry της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, σκοτεινά δράματα (Deliver Us, Exit, Devils), σκάνδαλα μιας άλλης εποχής (Belgravia) και περίεργες αστυνομικές υποθέσεις (The Salisbury Poisonings) συνθέτουν το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Cosmote TV για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Όλες οι σειρές προβάλλονται αρχικά στο Cosmote Series HD. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα ετεροχρονισμένης θέασης μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία Cosmote TV Plus. Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της Cosmote TV έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο είδος σειρών που τους ενδιαφέρει, αφού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η υπηρεσία τους κάνει προτάσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν.

Σε επίπεδο νέων σειρών, ο νέος κύκλος επεισοδίων της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα και Emmy αστυνομικής σειράς Fargo του Νόα Χόλεϊ μας μεταφέρει στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, μετά από τα δύο μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Στο Κάνσας του Μιζούρι, δύο συνδικάτα εγκληματιών, τα ηνία των οποίων κρατούν μία οικογένεια Ιταλών και μία Αφροαμερικανών, κάνουν συμφωνία με στόχο τη διατήρηση της μεταξύ τους ειρήνης. Η συμφωνία καθορίζει τον από κοινού έλεγχο της αγοράς των ναρκωτικών και γενικότερα του εγκλήματος. Για να επιτευχθεί αυτό, οι αρχηγοί τους αποφασίζουν να ανταλλάξουν τους γιούς τους.

Στον πρώτο του ρόλο ως πρωταγωνιστής σε τηλεοπτική σειρά, ο βραβευμένος με 4 βραβεία Emmy και 3 Grammy, Κρις Ροκ υποδύεται τον αρχηγό και πατέρα της οικογένειας των Αφροαμερικάνων, ο οποίος για να ευημερήσει στην κοινωνία ανταλλάσσει τον γιο του με τον γιο του εχθρού του. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο αρχηγός της μαφίας του Κάνσας οδηγείται στο νοσοκομείο για μία εγχείρηση ρουτίνας και πεθαίνει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, η Ούζο Αντούμπα του Orange is the New Black, ο Μπεν Γουίσοου (A Very English Scandal, O Αστακός, Cloud Atlas), Τζακ Χιούστον (Hail Caesar!, American Hustle) κ.α.

Ο 4ος κύκλος του Fargo θα κάνει Α΄ προβολή με διπλό επεισόδιο στο Cosmote Series HD αμέσως μετά την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, τη Δευτέρα 20/4 στις 22.00.

Η νέα σειρά Trigonometry της βραβευμένης Ελληνίδας σκηνοθέτη (Chevalier, Attenberg) και παραγωγού (Κυνόδοντας, Άλπεις, Digger), Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, σε παραγωγή του BBC, αφηγείται τη ζωή ενός αγαπημένου ζευγαριού που ζει στο σύγχρονο Λονδίνο και το οποίο αναγκάζεται, λόγω οικονομικών δυσχερειών, να αναζητήσει συγκάτοικο. Όταν η νεαρή Ρέι (Αριάν Λαμπέντ - Olla, Attenberg, O Αστακός) νοικιάζει ένα δωμάτιο στο σπίτι του Κίεραν και της Τζέμα, τα πράγματα περιπλέκονται, με τη σχέση των τριών συγκατοίκων να μετατρέπεται σε ένα ερωτικό τρίγωνο (Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία -Πέμπτη 19/3, 23.00).

Από τις 26/3 τα υπόλοιπα επεισόδια του Trigonometry θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα στο Cosmote TV Plus.

Η σειρά Devils, για τους «διαβόλους» που κυβερνούν κρυφά τον κόσμο, μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 2011, όπου ο Μάσιμο Ρουγκέρο, ένας χαρισματικός και ατρόμητος Ιταλός τραπεζίτης, απολαμβάνει μια σειρά συνεχόμενων κερδοφόρων επιτυχιών στην επενδυτική εταιρεία του Λονδίνου, NYL Bank. Οι επιτυχίες του, έχουν κάνει την προαγωγή του σε Αντιπρόεδρο της εταιρείας σχεδόν σίγουρη. Ωστόσο, ένα σκάνδαλο που σχετίζεται με την εξαρτημένη από τα ναρκωτικά σύζυγό του, βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, οδηγώντας τον Αμερικανό διευθύνοντα σύμβουλό του, Ντόμινικ Μόργκαν (Πάτρικ Ντέμπσι – Grey’s Anatomy) να αποσύρει την υποστήριξή του. Τα πράγματα παίρνουν περίεργη τροπή όταν ο βασικός του ανταγωνιστής για την ίδια θέση δολοφονείται (Πρεμιέρα - Κυριακή 19/4, 23.00). Η σειρά θα προβάλλεται κάθε εβδομάδα με διπλό επεισόδιο.

Στην 4η σεζόν του υποψήφιου για Emmy αστυνομικού δράματος The Good Fight, η Κριστίν Μπαράνσκι επιστρέφει στον ρόλο της μάχιμης δικηγόρου Νταϊάν Λόκχαρτ, που έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό στίβο. Αφού η ίδια και οι συνεργάτες της χάνουν τον μεγαλύτερό τους πελάτη, αναγκάζονται να αποδεχθούν προσφορά από μια πολυεθνική νομική εταιρία, ώστε, να συνεχίσουν ως μικρή θυγατρική (Α’ Προβολή αμέσως μετά το εξωτερικό – Παρασκευή 10/4, 20.00).

Το ιστορικό δράμα Belgravia σε σενάριο του δημιουργού του Downton Abbey Τζούλιαν Φέλοουζ παρουσιάζει μια ιστορία μυστικών και σκανδάλων των ανωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας του Λονδίνου του 19ου αιώνα. Αφού η οικογένεια των Trenchard δέχεται μια πρόσκληση για τον θρυλικό χορό που φιλοξενείται από τη Δούκισσα του Richmond την παραμονή της μοιραίας μάχης στο Waterloo, μια σειρά γεγονότων ξεκινάει με την αποκάλυψη μυστικών που θα επιφέρουν συνέπειες για τις επόμενες δεκαετίες (Τρίτη 17/3, 21.00).

Στη νέα βρετανική παραγωγή Miss Scarlet & The Duke, η Ελίζα Σκάρλετ (Κέιτ Φίλιπς - Peaky Blinders, The Crown, Downton Abbey), γίνεται η πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ του 19ου αιώνα, όταν μετά τον θάνατο του πατέρα της, αποφασίζει να αναλάβει την επιχείρησή του, ένα γραφείο ντετέκτιβ, προκειμένου να μην καταφύγει στον γάμο για την εξασφάλιση της επιβίωσής της. Για να λειτουργήσει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, χρειάζεται έναν σύντροφο, τον οποίο βρίσκει στο πρόσωπο ενός επιθεωρητή. Η μεταξύ τους συνεργασία, τους οδηγεί στην επίλυση μερικών από των πιο σκοτεινών υποθέσεων του Λονδίνου του 1880. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 3/4 στις 22.00.

Η βασισμένη σε αληθινές ιστορίες νορβηγική δραματική σειρά Exit παρουσιάζει τις ζωές τεσσάρων ανθρώπων που εργάζονται στον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά οι ανέσεις και η επιτυχία τους αφήνουν ανικανοποίητους. Προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και την ανιαρή οικογενειακή τους ζωή, δημιουργούν έναν εσωτερικό μυστικό κώδικα σύμφωνα με τον οποίο, μοιράζονται τα πάντα μεταξύ τους, όπως ερωτικούς συντρόφους και ναρκωτικά (Α’ προβολή με διπλό επεισόδιο - Σάββατο 14/3, 00.00). Η δανική παραγωγή Deliver us ξετυλίγει τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, όταν ο Μάικ, κάτοικος ενός μικρού χωριού και αντιπαθής από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας χτυπά και σκοτώνει με το αυτοκίνητό του τον γιο του γιατρού της περιοχής, μία πενταμελής ομάδα κατοίκων, πεπεισμένη ότι το συμβάν προκλήθηκε σκοπίμως, αποφασίζει να τον εκδικηθεί (Α΄Προβολή - Δευτέρα 16/3, 00.00. Cosmote Series HD).

Στην Cosmote TV θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή και οι σειρές Witch Hunt (Πέμπτη 2/4, 22.00), η ισραηλινή παραγωγή Baker and the Beauty (Τρίτη 14/4, 22.00) και η sci-fi σειρά Vagrant Queen (Τετάρτη 15/4, 00.00). Επίσης, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η πρεμιέρα του The Salisbury Poisonings. Βασισμένη στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Σόλσμπερι της Αγγλίας το 2018, όταν η τοξική ουσία Novichok έγινε αιτία για τη μεταφορά 3 ατόμων στο νοσοκομείο που σχετίζονταν με την κατασκοπεία, η σειρά απεικονίζει όσα ακολούθησαν σε μία υπόθεση που θεωρήθηκε εθνικής σημασίας.

Τέλος, μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία Cosmote TV Plus, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ολόκληρους κύκλους δημοφιλών σειρών. Μεταξύ αυτών, το Billions με τους Πολ Τζιαμάτι και Ντέμιαν Λούις, το My Brilliant Friend, το Project Blue Book, η βρετανική κλασική παραγωγή Downton Abbey, τα The Young Pope και The New Pope με τον Τζουντ Λο, η κωμική σειρά Will & Grace, το The Good Fight και το δραματικό Call The Midwife.