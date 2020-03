H Αυστραλία πάει το Facebook στα δικαστήρια για την Cambridge Analytica

Η αρμόδια για θέματα ιδιωτικότητας αρχή της Αυστραλίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του Facebook για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.

Όπως αναφέρει το BBC, το Office of the Australian Information Commissioner ανέφερε πως το Facebook παραβίασε σοβαρά την ιδιωτικότητα άνω των 300.000 Αυστραλών. Όπως υποστηρίζεται, ο κολοσσός της κοινωνικής δικτύωσης άφησε προσωπικά δεδομένα εκτεθειμένα «για να πωληθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πολιτικών προφίλ».

Το σκάνδαλο είχε να κάνει με τη χρήση δεδομένων Facebook από 87 εκατομμύρια ανθρώπους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για διαφημίσεις κατά τις εκλογές. «Το Facebook απέτυχε να λάβει λογικά βήματα για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα αυτών των ατόμων από άνευ άδειας αποκάλυψη» ανέφερε η αυστραλιανή αρχή.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για κάθε σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση ιδιωτικότητας, όπως συμπληρώνεται.

Εκπρόσωπος του Facebook είπε πως η εταιρεία συνεργάζεται ενεργά με την αρχή από τότε που άρχισε η έρευνα το 2018. Έκτοτε, όπως πρόσθεσε, το Facebook έχει προβεί σε μεγάλες αλλαγές για να βοηθά τους χρήστες να προστατεύουν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους.

Ο ερευνητής Αλεξάντρ Κόγκαν και η εταιρεία του, GSR, είχαν χρησιμοποιήσει ένα κουΐζ με τίτλο «Αυτή είναι η ψηφιακή ζωή σου» (This Is Your Digital Life) για να συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες ανθρώπων που τη χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε τότε το Facebook, μπορούσε επίσης να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες φίλων του χρήστη, ακόμα και χωρίς σχετική άδεια από αυτούς.

Κάποια από αυτά τα δεδομένα δόθηκαν στην Cambridge Analytica, που τα χρησιμοποίησε για σκοπούς αμερικανικών πολιτικών διαφημίσεων.