G-Vectoring Control Plus σε όλα τα Mazda

Η Mazda πρόσθεσε το G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) στο σύστημα Skyactiv-Vehicle Dynamics. Το GVC Plus είναι η δεύτερη γενιά τεχνολογίας ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς του οχήματος που αναπτύσσει η Mazda.

Το GVC Plus, εχοντας ως βάση το G-Vectoring Control, το οποίο εξασφαλίζει ομαλή συμπεριφορά και ολοκληρωμένο έλεγχο στο όχημα, προσθέτει αμεσότερο έλεγχο της στιγμιαίας περιστροφής του οχήματος, επιδρώντας επιπλέον μέσω των φρένων. Στην διάρκεια μίας στροφής, το GVC Plus εφαρμόζει ελαφρά δύναμη πέδησης στους εξωτερικούς τροχούς, καθώς το τιμόνι επιστρέφει στην κεντρική θέση. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει στο όχημα να επιστρέψει με μεγαλύτερη σταθερότητα σε ευθεία πορεία, αξιοποιώντας την αδράνεια της ελαφράς αυτής πέδησης.

Έτσι, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται καλύτερα σε χειρισμούς αποφυγής έκτακτης ανάγκης και παρέχει περισσότερη ασφάλεια σε καταστάσεις οδήγησης όπως, αλλαγή λωρίδας με υψηλή ταχύτητα ή ακόμα και οδήγησης σε ολισθηρό οδόστρωμα. Όλα τα μοντέλα Mazda διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό τους τη νέα τεχνολογία GVC Plus. Η πρώτη γενιά του G-Vectoring Control ήταν το πρώτο σύστημα ελέγχου παγκοσμίως που χρησιμοποιούσε τη μεταβολή της παραγόμενης ροπής του κινητήρα, ανταποκρινόμενο στις μεταβολές διεύθυνσης του τιμονιού, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένο έλεγχο στις διαμήκεις και εγκάρσιες δυνάμεις επιτάχυνσης, βελτιστοποιώντας το εφαρμοζόμενο κάθετο φορτίο σε κάθε τροχό για ομαλή και άνετη κίνηση του οχήματος.