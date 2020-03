Επιστημονική αποκρυπτογράφηση του κορωνοϊού

Στα 96.953 έφτασαν πριν λίγο τα κρούσματα του κορωνοϊού με τους θανάτους να ανέρχονται στις 3.310 παγκοσμίως. Η Κίνα ξεπέρασε ήδη κατά πολύ τις 80.000 κρούσματα με πάνω από 3.000 νεκρούς ενώ, αίσθηση έχει προκαλέσει η αύξηση των θανάτων στην γειτονική μας Ιταλία η οποία με 3.089 κρούσματα μετρά 107 νεκρούς μέχρι στιγμής με το Ιράν να ακολουθεί κατά πόδας, καθώς στις 3.513 κρούσματα έχει φτάσει και αυτό τους 107 θανάτους. Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων και στην Ελλάδα φθάνοντας πλέον τα 31 περιστατικά.

Ο ιός συνεχίζει ακάθεκτός ενώ, την ίδια στιγμή πλήθος επιστημόνων και ερευνητών σε όλο τον πλανήτη προσπαθούν όχι μόνο να τον αποκρυπτογραφήσουν πλήρως αλλά και να βρουν τρόπους να ανακόψουν την πορεία του.

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος μας εξηγεί όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τον ιό.

Για παράδειγμα:

Η εμπειρία για τα παιδιά στην Κίνα και την επιδημία του coronavirus

Μπορεί τα μέτρα απομόνωσης κρουσμάτων και κατ’οίκον περιορισμού των στενών επαφών να είναι απαραίτητα, ωστόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στη ψυχολογία των πολιτών. Ιδιαίτερη μνεία σχετικά με την επίπτωση στη ψυχική υγεία των παιδιών γίνεται σε χθεσινή δημοσίευση στο περιοδικό The Lancet: Wang et al. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. 04 Mar 2020. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις σχέσεις γονιών και παιδιών και στην ενασχόληση των παιδιών με εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα εξ’αποστάσεων μάθηση, καθ’όλη τη διάρκεια της απομόνωσης.

Μεταλλαγές στο νέο κορονοιό SARS-COV-2

Κινέζοι επιστήμονες δημοσίευσαν τη γονιδιωματική ανάλυση 103 αλληλουχιών στο περιοδικό National Science Review: Tang et al. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. Συνολικά, αναγνωρίστηκαν 149 μοναδικές μεταλλάξεις (αλλαγές) στο γονιδίωμα, πολλές από τις οποίες συνέβησαν σχετικά πρόσφατα. Έγινε χαρακτηρισμός δύο βασικών υποτύπων του L και του S. Ο L υπότυπος προκαλεί το 70% των λοιμώξεων, μεταδίδεται ευκολότερα και είναι πιο επιθετικός ως προς την κλινική συμπτωματολογία και ο S υπότυπος που είναι υπεύθυνος για τις υπόλοιπες, θεωρείται ότι ήταν η αρχέτυπη μορφή του ιού. Τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του Covid-19, ασκούν ισχυρή εξελικτική πίεση κυρίως στον L υπότυπο, με αποτέλεσμα η σχετική του συχνότητα να μειώνεται.

COVID-19 και ογκολογικοί/αιματολογικοί ασθενείς

Οι ασθενείς που πάσχουν από συμπαγή νεοπλάσματα και αιματολογικές κακοήθειες και πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, όπως και με κάθε άλλη ιογενή λοίμωξη. Το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία ασθενών και θέτει αυστηρότατους περιορισμούς ως προς τον περιορισμό των επισκέψεων και τη μετακίνηση των συνοδών. Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό Lancet Oncology: Liang et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China, οι ογκολογικοί ασθενείς που ταυτοχρόνως πάσχουν από Covid- 19, έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν επιπλοκή μετά τη λοίμωξη αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως, σε πρόσφατη δημοσίευση στο ίδιο περιοδικό από τους: Xia et al. Risk of COVID-19 for cancer patients. Lancet Oncol. 03 Mar 2020, σημειώνεται ότι από τα έως σήμερα δεδομένα δεν τεκμαίρεται υψηλότερος κίνδυνος νόσησης από τον νέο κορονοιό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως, οι ογκολογικοί ασθενείς δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης από κορονοϊό, αλλά αν νοσήσουν εμφανίζουν συχνότερα επιπλοκές. Σε κάθε περίπτωση, συστήνουμε να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και τα μέτρα ατομικής υγιεινής.

Διαγνωστικά tests και καθορισμός κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου

Σύμφωνα με το audio-interview του περιοδικού Νew England Journal of Medicine, οι επιστήμονες Rubin E, Baden L και Morrisey S, επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός διαγνωστικών tests καθημερινά, ώστε να γίνει διαλογή όλων των περιστατικών της νόσου, συμπτωματικών και ασυμπτωματικών. Αναφέρεται δε, η περίπτωση της Νότιας Κορέας, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 15.000 διαγνωστικά tests. Έτσι, και γίνεται ιχνηλάτηση και απομόνωση των περιστατικών, και προσδιορίζεται η θνητότητα με καλύτερα στοιχεία, που στην περίπτωση της Νότιας Κορέας σήμερα φτάνει σε ποσοστό χαμηλότερο του 1/100. Επίσης, οι ίδιοι επιστήμονες επεσήμαναν την ανάγκη να εξετάζονται οι ασθενείς και για συλλοίμωξη με άλλες λοιμώξεις.

Ηπατική βλάβη στα περιστατικά Covid-19

Δημοσίευμα στο Lancet Gastroenterology and Hepatology: Zhang C et al. Liver in jury in Covid-19: management and challenges, αναφέρει ότι οι περισσότερο βαρέως πάσχοντες είχαν συχνότερα επηρεασμένη ηπατική λειτουργία σε σχέση με τις ηπιότερες μορφές και τις ασυμπτωματικές περιπτώσεις φορείας στον ιό. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τρεις λόγους : α. στον ηπατοτροπισμό του κορονοιού (δηλαδή της απευθείας προσβολή των κυττάρων του ήπατος από τον ιό), β. σε ηπατοξικότητα από τη φαρμακευτική αγωγή ή γ. στη συστηματική φλεγμονή του οργανισμού.