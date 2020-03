Απάντηση Πέτσα στα «fake news» Ερντογάν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας στα όσα ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Twitter.

"No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News. #fakenews #fakeTurkishPropagan".

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις»

Νωρίτερα ο κ. Πέτσας είχε επισημάνει ότι βίντεο που έδειχνε θύμα στα ελληνο-τουρκικά σύνορα είναι ψευδής είδηση. «Καλούμε τους πάντες να δείξουν προσοχή όταν αναμεταδίδουν νέα που προωθούν την τουρκική προπαγάνδα» τόνισε.