Νέο ντοκιμαντέρ για την άνοδο και τη βασιλεία της Amazon και του Τζεφ Μπέζος

Το PBS παρουσίασε το νέο του ντοκιμαντέρ για την Amazon και τον Τζεφ Μπέζος με τίτλο «Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos». Το πρότζεκτ είναι μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ FRONTLINE του ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού, η οποία προηγουμένως διερεύνησε το Facebook.

To «Amazon Empire» μελετά βαθιά την εσωτερική λειτουργία της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που χτίστηκε από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Από την ταπεινή αρχή, ως ιστοτόπος πώλησης βιβλίων που έδρευε σε ένα γκαράζ στην Ουάσινγκτον, η Amazon έχει γίνει δύναμη στον τομέα της τεχνολογίας, αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει το ηθικό δίλημμα που περιβάλει αυτό που πολλοί θεωρούν ότι είναι απόλυτο μονοπώλιο της Amazon, τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, το εργασιακό περιβάλλον στους αποθηκευτικούς χώρους και πολλά άλλα.

Ενώ ο ίδιος ο Τζεφ Μπέζος δεν εμφανίζεται για μια νέα συνέντευξη στο «Amazon Empire», το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συζητήσεις με στελέχη της εταιρείας, πρώην υπαλλήλους και εκδότες βιβλίων που συνεργάστηκαν μαζί του.

Το «Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos» περιγράφει πώς o Τζεφ Μπέζος μετέτρεψε την Amazon σε έναν online γίγαντα, θυσιάζοντας τα κέρδη, βραχυπρόθεσμα, για να «συντρίψει» τον ανταγωνισμό, με τρόπο που «έγινε στόχος επικρίσεων για επιθετική τακτική και επέκταση της εξουσίας».