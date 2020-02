ΗΠΑ: Κυρώσεις σε εταιρείες και πρόσωπα που στηρίζουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Κυρώσεις σε 13 πρόσωπα και οντότητες από την Κίνα, το Ιράκ, τη Ρωσία και την Τουρκία επέβαλαν σήμερα οι ΗΠΑ επειδή εκτιμούν ότι στηρίζουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι κυρώσεις αυτές αφορούν τον Κινέζο Λούο Ντινγκουέν και τις κινεζικές εταιρείες Baoding Shimaotong Entreprises Services Co.Ltd, Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co Ltd και Wuhan Sanjiang Import & Export Co Ltd. Η τουρκική εταιρεία που στοχοθετήθηκε είναι η Eren Carbon Graphite Industrial Trading Co Ltd.

Ο Λούο Ντινγκουέν πιστεύεται επίσης ότι εφοδίαζε με «ευαίσθητο» υλικό το πρόγραμμα ανάπτυξης όπλων του Πακιστάν.

Στις εταιρείες και τα πρόσωπα αυτά επιβάλλονται κυρώσεις σε ό,τι αφορά την αμερικανική κυβερνητική βοήθεια, τις προμήθειες και τις εξαγωγές. «Η επιβολή των μέτρων υπογραμμίζει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει μια σημαντική ανησυχία για τη διάδοση» των πυρηνικών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τις άλλες εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters