Καινοτόμος συσκευή αναπνοής μπορεί να φέρει την επανάσταση στη διάγνωση του κοροναϊού

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Μια καινοτόμος συσκευή συλλογής αναπνοών που αναπτύχθηκε από ακαδημαϊκούς στο Πανεπιστήμιο Northumbria του Νιουκάστλ, θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάγνωση σε ασθένειες, όπως το νεοεμφανιζόμενο στέλεχος του κοροναϊού, το COVID-19.

Το Πανεπιστήμιο Northumbria εξασφάλισε χρηματοδότηση για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογίας προϊόντων που επιτρέπουν τη διάγνωση ασθενειών μέσω της συλλογής της αναπνοής.

Η έρευνα δείχνει ότι η αναπνοή μας περιέχει πολύτιμες βιολογικές πληροφορίες, επίσης γνωστές ως βιοδείκτες, που μπορούν να υποδηλώνουν την υγεία και την ασθένεια. Οι βιοδείκτες όπως το DNA, το RNA, οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια που βρίσκονται στην αναπνοή έχουν διαγνωστικό δυναμικό για ασθένειες του πνεύμονα και πέραν αυτών.

Η νέα συσκευή λειτουργεί με δειγματοληψία του πνεύμονα με μη επεμβατικό τρόπο - από ασθενείς που αναπνέουν σε αυτό - για να ανακτήσει αυτούς τους βιοδείκτες.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι στο μέλλον η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση πνευμονικών ασθενειών καθώς και σε άλλα θέματα υγείας όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος, τα προβλήματα του ήπατος, οι εγκεφαλικές και οι γήρανση ασθένειες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής είναι ο Δρ. Ο Στέργιος Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northumbria, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά «Η φιλοδοξία μας είναι να μειώσουμε την ανάγκη για αιμοληψία για διάγνωση υπό την ευρύτερη έννοια της. Τα ερευνητικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό είναι δυνατό είναι καλά εδραιωμένα. Αυτό που λείπει είναι η τυποποιημένη και αξιόπιστη προσέγγιση για να γίνει κάτι τέτοιο εκτός του ερευνητικού εργαστηρίου: στα φαρμακεία, στις χειρουργικές επεμβάσεις του GP ή στο χώρο ενός ασθενοφόρου, για παράδειγμα».

Στην περίπτωση του κοροναϊού,ο Δρ. Ο Στέργιος Μόσχος σημειώνει ότι η παρακολούθηση της θερμοκρασίας στους αερολιμένες δεν επαρκεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά επί του παρόντος να δοκιμάζονται ρινικά επιχρίσματα, στοματικά επιχρίσματα και επιχρίσματα από τους πνεύμονες για να αποφευχθεί η έλλειψη της λοίμωξης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν μη επεμβατικά, γρήγορα και οικονομικά αποδοτικά τεστ για τη διάγνωση και τον έλεγχο.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας διάγνωσης υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της North Accelerator, η οποία επέτρεψε τη συγκέντρωση μιας ομάδας για τη δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου της συσκευής. Ο πτυχιούχος του Northumbria, Saqib Ali, έχει οριστεί ως σχεδιαστής του έργου και έχει φτιάξει το πρωτότυπο της καινοτόμου συσκευής χρησιμοποιώντας 3D εκτυπωτές στα εργαστήρια τεχνικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου.

Το έργο υποστηρίχθηκε επίσης από το πρόγραμμα «Innovation to the Commercialisation of University Research (ICURe)» της North by Northwest Partner. Η υποστήριξη του ICURe επέτρεψε στην ομάδα να βγει από το εργαστήριο και να μιλήσει σε 144 βασικούς ηγέτες της διάγνωσης της αναπνοής στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Αυτές οι συνομιλίες συνέβαλαν στην εξεύρεση μιας αγοράς για την τεχνολογία τους και στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την έξοδο της τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο και τη διοχέτευσή της στην άγορα.

Το πρωταρχικό ενδιαφέρον για τη πλατφόρμα διάγνωσης έγκειται στην ανθρώπινη υγειονομική περίθαλψη, αλλά υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες σε άλλες βιομηχανίες, όπως η κτηνιατρική, η βιοασφάλεια, η γεωργία και η επεξεργασία τροφίμων.

Πηγές:

Northumbria University