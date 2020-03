CUPRA Leon: Το premium «εισιτήριο» της Seat

Συμπλήρωσε, ήδη, δύο χρόνια από την δήλωση …ανεξαρτησίας της. Η CUPRA, το «πολυτελές» τέκνο της SEAT, εγκαινίασε τα νέα κεντρικά της γραφεία, το CUPRA Garage, δίπλα στo αρχηγείο της μητρικής εταιρίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, για πρώτη φορά και σε παγκόσμια κλίμακα, η μάρκα παρουσίασε τη γκάμα του πρώτου CUPRA Leon, των νέων αγωνιστικών της μοντέλων, καθώς και την έναρξη του ταξιδιού προς τον εξηλεκτρισμό της με το πρώτο υβριδικό μοντέλο.

Μετά το κλείσιμο του 2019 με αύξηση 71,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν 24.700 πωλήσεις, η CUPRA ξεκίνησε το 2020 με ένα πλήρες πρόγραμμα καινοτομίας. Εκτός από το άνοιγμα των νέων κεντρικών της γραφείων, ένα κτίριο οικολογικής απόδοσης 2.400 τετραγωνικών μέτρων, του οποίου η σχεδίαση θυμίζει αγωνιστικό ιστιοφόρο, η μάρκα αναδιαμορφώνει το εργαστήρι των αγωνιστικών της αυτοκινήτων, το CUPRA Racing Factory. Η CUPRA επένδυσε 5,3 εκατομμύρια ευρώ στις νέες εγκαταστάσεις της, οι οποίες διαθέτουν αρκετό χώρο για προσωπικό 200 ατόμων.

«Η απόφαση να εδραιωθεί η CUPRA ως ανεξάρτητη μάρκα πριν από δύο χρόνια δεν θα μπορούσε να έχει αποδειχθεί καλύτερη, αφού μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει γίνει η πιο κερδοφόρα επιχειρηματική μας μονάδα. Η CUPRA δίνει στην SEAT την ευκαιρία να παράγει πιο κερδοφόρα μοντέλα και να φτάσει σε νέους πελάτες ενώ και οι δύο μάρκες μαζί, μας δίνουν τους πόρους και την επιχειρησιακή βάση για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Τώρα αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη μάρκα κατασκευάζοντας τα δικό της κεντρικά γραφεία», δήλωσε ο Carsten Isensee, SEAT Acting President and Executive Vicepresident of Finance and IT, στη συνέντευξη Τύπου για το λανσάρισμα του CUPRA Leon.

#2020: ένα έτος κλειδί Φέτος η CUPRA σκοπεύει να επιδείξει τις δυνατότητες της στην αγορά, διευρύνοντας την γκάμα της και επεκτείνοντας την δραστηριότητά της σε διεθνές επίπεδο. Εκτός από την επιτυχία του CUPRA Ateca, η μάρκα πρόκειται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με το πρώτο CUPRA Leon στις εκδόσεις hatchback και Sportstourer, καθώς και με το CUPRA Formentor, το πρώτο μοντέλο που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή.

Ο CUPRA CEO and SEAT Executive Vice-president for Sales and Marketing, Wayne Griffiths τόνισε ότι «τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, με περίπου 40.000 πωλήσεις, αποδεικνύουν τη μεγάλη δυναμική της μάρκας. Η CUPRA αναπτύσσεται περισσότερο από όσο περιμέναμε και για αυτό έπρεπε να χτίσουμε το δικό μας σπίτι και να διπλασιάσουμε το προσωπικό μας. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου θα αποδείξουμε ότι το sportiness μπορεί να εξηλεκτριστεί, με το λανσάρισμα τριών υβριδικών μοντέλων και σκοπεύουμε να φτάσουμε το ένα εκατομμύριο ευρώ κύκλο εργασιών όταν η πλήρης γκάμα μας θα είναι διαθέσιμη».

Ο Griffiths ανακοίνωσε επίσης ότι το μοντέλο παραγωγής CUPRA Formentor θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, ενώ θα είναι διαθέσιμο στις αγορές στο 2ο εξάμηνο του έτους.

Το πρώτο μέλος της οικογένειας Η CUPRA με αφορμή τα επίσημα εγκαίνια των κεντρικών της γραφείων, παρουσιάζει τη νέα οικογένεια του CUPRA Leon, του μοντέλου με τις καλύτερες πωλήσεις, του οποίου η τελευταία γενιά κατέγραψε 44.000 πωλήσεις μέσα σε τέσσερα χρόνια. Για να ενισχύσει περαιτέρω την εταιρεία, η CUPRA παρουσίασε τις εκδόσεις hatchback και Sportstourer με ένα ευρύ φάσμα κινητήρων υψηλής απόδοσης, από τον βενζινοκινητήρα μέχρι το plug-in υβριδικό, με τρεις επιλογές ιπποδύναμης 245, 300 και 310 ίππων. Το CUPRA Leon, που θα κυκλοφορήσει στην αγορά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, θεωρείται ο «βασιλιάς των Leon». Το πρώτο CUPRA Leon με το λογότυπο της μάρκας χαρακτηρίζει τη σχεδίαση, την άνεση και την τελευταία τεχνολογία για τους λάτρεις των αυτοκινήτων που είναι ανοικτοί στην ηλεκτροκίνηση και αναζητούν την οδηγική απόλαυση και απόδοση.

Η προέλευση δείχνει το δρόμο Το CUPRA παρουσίασε επίσης τη νέα έκδοση του CUPRA e-Racer, του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού αγωνιστικού αυτοκινήτου τουρισμού στον κόσμο. Ο CUPRA CEO, Wayne Griffiths επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της CUPRA στο νέο PURE ETCR, το πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων τουρισμού, που θα ξεκινήσει φέτος με τους Mattias Ekström και Jordi Gené στο τιμόνι.

Οι μηχανικοί της μάρκας που γεννήθηκε από τον κόσμο των αγώνων δημιούργησαν επίσης ένα νέο βενζινοκίνητο αγωνιστικό μοντέλο, το CUPRA Leon Competición. Οι Ekström και Gené παρουσίασαν το αυτοκίνητο και τόνισαν τις βελτιώσεις της αεροδυναμικής απόδοσης και τη χρήση ελαφρών εξαρτημάτων που αναπτύχθηκαν με 3D printing προκειμένου να βελτιωθεί η κατανομή βάρους.

Επιπλέον, η CUPRA παρουσίασε τη νέα αγωνιστική φόρμα των πιλότων και τη συλλογή ενδυμάτων της ομάδας που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Sabelt, τον παγκόσμιο ηγέτη στο εξοπλισμό αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Το νέο σπίτι της CUPRA Η CUPRA την περασμένη εβδομάδα καλωσόρισε ένα νέο μέλος στην ομάδα της, τον τερματοφύλακα της F.C. Barcelona, Marc ter Stegen. Ο Γερμανός διεθνής βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός από τα 1.999 CUPRA Ateca Limited Edition και παρουσιάστηκε επίσημα στους επισκέπτες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως ο νέος πρεσβευτής της μάρκας.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, η CUPRA παρέταξε επίσης μια ελίτ ομάδα πρωταθλητών/πρεσβευτών, προερχόμενων από το άθλημα του padel, συμπεριλαμβανομένων του Αργεντινού Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Alejandra Salazar και Ariana Sánchez, καθώς και τον Ολυμπιονίκη Saúl Craviotto και τον οδηγό αγώνων Mikel Azcona.

Ο κόσμος της CUPRA επεκτείνεται Σύμφωνα με την αποστολή της να δημιουργήσει αποκλειστικές και περιορισμένες συλλογές προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το lifestyle της μάρκας, η CUPRA παρουσίασε διάφοραπρωτότυπα των νέων συνεργασιών της. Η εταιρεία φωτισμού Marset με έδρα τη Βαρκελώνη, ανέπτυξε την CHISPA, μια φορητή, επαναφορτιζόμενη και ασύρματη λάμπα σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Marset για την CUPRA. Επιπλέον, η μάρκα υποδημάτων Mikakus παρουσίασε δύο πρωτότυπα αθλητικών παπουτσιών, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μάρκα. Επίσης η CUPRA παρουσίασε ένα ηλεκτρικό, ελαφρύ και αναδιπλούμενο ποδήλατο που κατασκευάστηκε χειροποίητα από την UNNO, μία μπουτίκ ποδηλάτων από τη Βαρκελώνη.

Επιπλέον, η CUPRA έχει επεκτείνει τη σειρά τσαντών, αξεσουάρ και γυαλιών ηλίου με τα ιταλικά εργαστήρια TRAKATAN και L.G.R., αντίστοιχα. Η μάρκα αποσκοπεί στη συνεργασία με ανθρώπους και επιχειρήσεις που μιλούν την ίδια σχεδιαστική γλώσσα και μοιράζονται τον ίδιο τρόπο δημιουργίας εμπειριών. Το 2019, η CUPRA παρουσίασε ένα ποδήλατο σχεδιασμένο με το ιδιαίτερο στυλ της μάρκας σε συνεργασία με το στούντιο FABIKE Projects.