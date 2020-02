Rihanna: Τιμητικό βραβείο NAACP για την διάσημη τραγουδίστρια

Πρώτα κέρδισε το «Urban Luxe» το 2019 στην τελετή απονομής των Βρετανικών Βραβείων Μόδας για το brand ειδών μακιγιάζ Fenty που ίδρυσε και, σύντομα, η Rihanna αναμένεται να αναγνωριστεί και πάλι για το πολύπλευρο ταλέντο της.

H Αμερικανική Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων - National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) -Οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώματα, θα τιμήσει τη σούπερ σταρ της R&B και ποπ μουσικής με το βραβείο του πρόεδρου της Οργάνωσης, την ανώτατη διάκριση.

Εκτός από τη λαμπρή περίφημη μουσική καριέρα της, η Rihanna αναγνωρίζεται για το ανθρωπιστικό της έργο και για την επιχειρηματική της δράση.

Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας έγραψε ιστορία, πέρυσι, όταν έγινε η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που συνεργάστηκε με τον όμιλο LVMH και η πρώτη γυναίκα που ίδρυσε Οίκο μόδας μαζί με του.

Η Rihanna δημιούργησε το brand καλλυντικών Fenty Beauty, τη σειρά εσωρούχων Savage x Fenty και τη σειρά ενδυμάτων με τον LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton.

Στον ανθρωπιστικό τομέα, υποστήριξε σταθερά προγράμματα ποιοτικής εκπαίδευσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε όλο τον κόσμο μέσω του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού της, Clara Lionel Foundation, τον οποίο ίδρυσε το 2012.