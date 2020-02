Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθάει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την κερδοφορία τους

Διεθνής έρευνα καταδεικνύει το πώς αξιοποιούν οι οργανισμοί τις αναδυόμενες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρησιακές λειτουργίες ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί που υιοθετούν την Τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες στα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες αυξάνουν τα ετήσια κέρδη τους κατά 80% πιο γρήγορα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από την Enterprise Strategy Group και την Oracle. Στη διεθνή αυτή έρευνα, που φέρει τον τίτλο «Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations», συμμετείχαν 700 στελέχη χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών λειτουργιών από 13 χώρες. Η μελέτη κατέδειξε ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες – AI, Internet of Things (IoT), blockchain, ψηφιακοί βοηθοί (digital assistants) – έχουν ξεπεράσει το σημείο καμπής όσον αφορά την υιοθέτηση, ξεπερνούν τις προσδοκίες και δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς.

Σύμφωνα με την έρευνα η AI και οι Ψηφιακοί Βοηθοί βελτιώνουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα στα χρηματοοικονομικά. Οι οργανισμοί που υιοθετούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών έχουν πολύ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από τα αναμενόμενα:

• Τα σφάλματα στους οργανισμούς χρηματοοικονομικών έχουν μείωση της τάξης του 37% κατά μέσο όρο.

• Σε ποσοστό 72%, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν λύσεις AI έχουν καλύτερη κατανόηση της συνολικότερης απόδοσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

• Σε ποσοστό 83%, τα στελέχη πιστεύουν ότι η AI θα αυτοματοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες κλεισίματος οικονομικών περιόδων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

• Οι ψηφιακοί βοηθοί αυξάνουν την παραγωγικότητα κατά 36% και επιταχύνουν τη χρηματοοικονομική ανάλυση κατά 38%.

Παράλληλα, οι τεχνολογίες AI, IoT και Blockchain φαίνεται ότι βελτιώνουν την αποκρισιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain). Η AI, το IoT, το Blockchain και οι ψηφιακοί βοηθοί βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν την ακρίβεια, την ταχύτητα και τη διορατικότητα στις διεργασίες και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα στελέχη που ερωτήθηκαν αναμένουν ότι θα υπάρξει πρόσθετη επιχειρηματική αξία καθώς οι εφαρμογές blockchain καθιερώνονται.

• Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την AI στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους έχουν δει μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών κατά 6,7 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο.

• Η εφαρμογή δεδομένων IoT στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, βοηθά τους οργανισμούς να μπορούν να μειώσουν τα λάθη διεκπεραίωσης κατά μέσο όρο στο 26%.

• Η AI βοηθάει τους οργανισμούς να μειώσουν τα σφάλματα διεκπεραίωσης κατά 25%, τα περιστατικά εξάντλησης αποθεμάτων κατά 30% και τον χρόνο διακοπής της παραγωγής κατά 26%.

• Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ψηφιακούς βοηθούς στην εφοδιαστική τους αλυσίδα έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζόμενων κατά 28% και την ταχύτητα της ανάλυσης κατά 26%.

• Σε ποσοστό 87%, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν blockchain έχουν πετύχει ή υπερβεί τις προσδοκίες όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης (ROI). Σε ποσοστό 82% αναμένουν ότι θα αποκομίσουν σημαντική επιχειρηματική αξία στο επόμενο έτος.

• Σε ποσοστό 78%, τα στελέχη πιστεύουν ότι η δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με λύσεις blockchain θα μειώσει τα περιστατικά απάτης στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά 50% ή περισσότερο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

• Σε ποσοστό 68%, οι ερωτηθέντες βλέπουν την αυξημένη επιχειρηματική ευφυΐα ως βασικό πλεονέκτημα της αναδυόμενης τεχνολογίας στις διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέλος, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, οι οργανισμοί έχουν πια υιοθετήσει αναδυόμενες τεχνολογίες, ενώ όσοι προχώρησαν νωρίς σε αυτό το βήμα (όσοι χρησιμοποιούν τρεις ή περισσότερες λύσεις) απολαμβάνουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και είναι πιο πιθανό να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους.

• Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν καθιερωθεί και σε ποσοστό 84% οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από αυτές τις τεχνολογίες (AI, IoT, blockchain, ψηφιακούς βοηθούς) στην παραγωγή.

• Σε ποσοστό 82% οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τρεις ή περισσότερες αναδυόμενες τεχνολογίες προπορεύονται του ανταγωνισμού, σε σύγκριση με μόνο το 45% των οργανισμών που δεν χρησιμοποιούν καμία.

• Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν πολλαπλές αναδυόμενες τεχνολογίες είναι 9,5 φορές πιο πιθανό να έχουν κορυφαίες επιδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές διεργασίες.

• Οι οργανισμοί είναι 2-3 φορές πιο πιθανό να αγοράσουν έτοιμες λύσεις αναδυόμενων τεχνολογιών παρά να τις δημιουργήσουν μόνοι τους (το ποσοστό διαφέρει μεταξύ των τεχνολογικών λύσεων).

• Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (91%) δήλωσαν ότι θεωρούν τις εφαρμογές SaaS ως βασικό παράγοντα υλοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών.