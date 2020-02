MAVERIC: Πειραματικό αεροσκάφος «μεικτής πτέρυγας» από την Airbus

Μοντέλο επίδειξης του αεροσκάφους «μεικτής πτέρυγας» (blended wing) MAVERIC (Model Aicraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) παρουσίασε η Airbus.

Με μήκος δύο μέτρων, πλάτος 3,2 μέτρων και επιφάνεια 2,25 τετραγωνικών μέτρων, το MAVERIC, σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει σχεδιασμό που θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου κατά 20% σε σχέση με «συμβατικά» αεροσκάφη. Επίσης, όπως υποστηρίζει η Airbus, ο σχεδιασμός ατράκτου «μεικτής πτέρυγας» (blended wing body) «ξεκλειδώνει» νέες δυνατότητες για συστήματα προώθησης, καθώς και διαφορετικές καμπίνες για «εντελώς νέα εμπειρία επιβάτη».

Το πρόγραμμα άρχισε το 2017 και η πρώτη πτήση στο πλαίσιό του έγινε τον Ιούνιο του 2019. Έκτοτε οι δοκιμές πτήσης συνεχίζονται και θα διαρκέσουν ως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020.

AIRBUS.COM

«Η Airbus αξιοποιεί αναδυόμενες τεχνολογίες για να πρωτοπορήσει στο μέλλον των πτήσεων. Δοκιμάζοντας επαναστατικούς σχεδιασμούς αεροσκαφών, η Airbus είναι σε θέση να αξιολογεί τις δυνατότητές της ως βιώσιμα μελλοντικά προϊόντα» είπε ο Ζαν Μπρις Ντουμόντ, επικεφαλής μηχανικών της εταιρείας. «Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη σε υπηρεσία, αυτό το demonstrator τεχνολογίας θα μπορούσε να φέρει αλλαγές στην αρχιτεκτονική πολιτικών αεροσκαφών για ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον για την αεροπορική βιομηχανία».

Σημειώνεται πως, μέσω του ερευνητικού προγράμματος AirbusUpNext η εταιρεία εργάζεται παράλληλα σε μια σειρά προγραμμάτων επίδειξης, μεταξύ των οποίων τα E-FAN X (υβριδική- ηλεκτρική προώθηση), το fello'fly (πτήσεις σε σχηματισμό για εξοικονόμηση καυσίμου) και το ATTOL (Autonomous Taxi Take-Οff & Landing).