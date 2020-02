Ταινία για τον Chuck Berry, τον «Πατέρα του Ροκ εντ Ρολ»

Σπάνια, αλλά και γνωστά γυρίσματα με Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Jimi Hendrix και πολλούς άλλους θα δούμε σε έναν καινούργιο φόρο τιμής στον «Πατέρα του Ροκ εντ Ρολ», Chuck Berry, στην ταινία «Brown Eyed Handsome Man» που θα μεταδοθεί στις 29 Φεβρουαρίου από το PBS.

Στην ταινία περιλαμβάνονται περφόρμανς πολλών δεκαετιών, μεταξύ των οποίων δύο πολύ παλιές, η μία από τους Beatles και η άλλη από τους Stones -και οι δύο του 1964: στην πρώτη, οι Beatles παίζουν το «Roll Over Beethoven» στην πρώτη συναυλία τους στις ΗΠΑ, στο Washington Coliseum στην Ουάσινγκτον. Στη δεύτερη, οι Stones παίζουν το «Around and Around» σε συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλες περφόρμανς είναι η ερμηνεία του «Johnny B. Goode», το 1970, από τον Hendrix στο Μπέρκλεϊ, η πολύ εσωτερική ερμηνεία του «Brown Eyed Handsome Man» από τον Paul McCartney στο Cavern Club - στο κλαμπ όπου ξεκίνησαν οι Beatles - στο Λίβερπουλ, το 1999, και η ερμηνεία του «Carol» από τους Tom Petty and the Heartbreakers, το 2011.

Επίσης περιλαμβάνονται πολλές περφόρμανς από τον ίδιο τον θρύλο του ροκ εντ ρολ, πολλά σόλο -«Maybellene», «Nadine», «You Can't Catch Me», μεταξύ άλλων-, περφόρμανς του Chuck Berry με το συγκρότημα που του έκανε για μια περίοδο back up, τους Billy Kingsley and Rockin' Horse -«Let It Rock», «Sweet Little Sixteen», και πολλές συνεργασίες -κλιπ με τη Linda Ronstadt στο «Back in the USA», τον Keith Richards στο «Carol», τον Springsteen στο «Johnny B. Goode».

«Στα πενήντα χρόνια που δούλεψα με τον Chuck Berry, τον είδα να τραγουδά μπροστά στο κοινό εκατοντάδες φορές, και, απλά, δεν υπήρχε άλλος σαν κι αυτόν» λέει ο Dick Allen, ο ατζέντης του Berry. «Βλέποντας αυτή την ταινία, πραγματικά εμπεδώνουμε πόσους πολλούς καλλιτέχνες επηρέασε και το ότι το ροκ εντ ρολ δεν θα ήταν αυτό που ήταν αν δεν υπήρχε ο Chuck Berry» τόνισε.