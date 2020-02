Όσκαρ 2020: Στα «Παράσιτα» το βραβείο καλύτερης ταινίας

Τα «Παράσιτα» (Parasite) του Μπονγκ Τζουν-χο ήταν δικαίως ο μεγάλος νικητής των 92ων βραβείων Όσκαρ, αποσπώντας όλα τα μεγάλα βραβεία. Η δημιουργία του 50χρονου Νοτιοκορεάτη στέφθηκε καλύτερη ταινία στα φετινά Όσκαρ, επιτυγχάνοντας έναν για πολλούς απρόσμενο θρίαμβο, παρότι το πολεμικό δράμα «1917» του Σαμ Μέντες θεωρείτο το μεγάλο φαβορί.

REUTERS/MARIO ANZUONI

Υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ, η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο, ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της κερδίζοντας τα βραβεία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Τα «Παράσιτα» είναι το πρώτο ξενόγλωσσο φιλμ που κερδίζει την κορυφαία κατηγορία στην 92χρονη ιστορία των βραβείων.

Η φετινή τελετή απονομής, που για ακόμη μια χρονιά δεν είχε παρουσιαστή, πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με το «Joker» να ηγείται με 11 υποψηφιότητες (όσες είχαν τα Ben-Hur, Titanic και The Lord of the Rings: The Return of the King) και τα «The Irishman», «1917» και «Once Upon a Time in Hollywood» να ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες το καθένα. Η Αμερικανική Ακαδημία των Τεχνών και των Επιστημών του κινηματογράφου απένειμε συνολικά 24 χρυσά αγαλματίδια σε αυτή την τελετή, στην οποία το «1917» και τα «Παράσιτα» δικαίωσαν τους τίτλους των μεγάλων φαβορί.

Ερμηνείες

Ο Χοακίν Φίνιξ απέπασε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του κλόουν τα βιώματα του οποίου τον μετατρέπουν σε σκοτεινό αντιήρωα στο «Joker» του Τοντ Φίλιπς, το πρίκουελ της σειράς των ταινιών Batman που σημείωσε απρόσμενη εισπρακτική επιτυχία.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της θρυλικής ερμηνεύτριας Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy». Είναι το δεύτερο Όσκαρ για την τεξανή ηθοποιό, που είχε λάβει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την «Επιστροφή στο Cold Mountain» (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, ένα από τα πρώτα που απονεμήθηκαν, κέρδισε ο Μπραντ Πιτ - αυτό είναι το πρώτο του αγαλματίδιο για ρόλο στη μεγάλη οθόνη, είχε κερδίσει ένα με την ιδιότητα του παραγωγού το 2014 - για την ερμηνεία του στο φιλμ «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο 56χρονος ηθοποιός στον ευχαριστήριο λόγο του δεν ξέχασε κανέναν από όλους όσους δουλεύουν για να γίνει μια ταινία. Ανέφερε -απευθυνόμενος στον Κουέντιν Ταραντίνο- ότι η Ακαδημία θα ήταν βαρετή χωρίς εκείνον ενώ κοιτώντας προς τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο είπε «ζω για να πίνω κοκτέιλ μαζί σου φίλε μου!».

Η Λόρα Ντερν, η καριέρα της οποίας στο Χόλυγουντ διαρκεί τέσσερις δεκαετίες, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ -στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου -για την ενσάρκωση μιας αδίστακτης δικηγόρου που αναλαμβάνει να χειριστεί μια υπόθεση διαζυγίου στην οικογενειακή ταινία «Marriage Story».

«Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έκαναν ποτέ», είπε η Ντερν, που έκλεισε τα 53 της χρόνια, παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο. Η κόρη του επιτυχημένου ηθοποιού Μπρους Ντερν και της Ντάιαν Λαντ αφιέρωσε το βραβείο στη 84χρονη μητέρα της, η οποία τη συνόδευσε στην τελετή απονομής.

Τα βραβεία αναλυτικά



Καλύτερη Ταινία

«Parasite»



Σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν Χο, «Parasite»



Α' Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φοίνιξ, «Joker»



Α' Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»



B' Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»



Διασκευασμένο Σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Jojo Rabbit»



Πρωτότυπο Σενάριο

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Parasite»



Φωτογραφία

«1917»



Κοστούμια

«Little Women»



Μοντάζ

«Ford v Ferrari»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

«Bombshell»



Μουσική

«Joker» - Χίλντουρ Γκούντναντατιρ

Τραγούδι

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Once Upon a Time in Hollywood»



Ήχος

«Ford v Ferrari»



Ηχητικά Εφέ

«1917»



Οπτικά Εφέ

«1917»



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Toy Story 4»

Διεθνής Ταινία

«Parasite»



Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«American Factory»



Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»



Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Hair Love»



Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«The Neighbor’s Window»