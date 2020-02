Ο ηγέτης των Charlatans, Tim Burgess, στο ΚΠΙΣΝ

Η σειρά μουσικών συναντήσεων SNFCC Session του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσιάζει, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, τον Tim Burgess, ηγέτη και frontman του συγκροτήματος The Charlatans.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), θα ξεκινήσει στις 19.30 με μια ανοιχτή συζήτηση με τον Tim Burgess στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Παναγιώτης Μένεγος. Στις 21.00 θα ακολουθήσει DJ set.

Οι Charlatans εμφανίστηκαν στο Μάντσεστερ στα τέλη των ’80s, επηρεασμένοι από την ψυχεδέλεια των ’60s και τη χορευτική έκρηξη του acid house που συνέβαινε τότε στη Μεγάλη Βρετανία. Έγιναν πασίγνωστοι το 1990 με το «The Only One I Know», ένα κομμάτι διαχρονικό, αλλά και συνώνυμο εκείνης της εποχής, που έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημιστικά. Ο Burgess γρήγορα αναδείχθηκε σε φιγούρα της buggy σκηνής του «Madchester» με το χαρακτηριστικό του κούρεμα-σε-σχήμα-μπολ και τη μοναδική σκηνική του παρουσία.

Οι Charlatans διατηρήθηκαν στο προσκήνιο και κυκλοφόρησαν 12 άλμπουμ παρά τη συνεχή εναλλαγή των τάσεων στην πάντα ανταγωνιστική βρετανική μουσική βιομηχανία. Ο Burgess, επίσης, δεν έμεινε ποτέ στάσιμος. Έζησε στο Λος Άντζελες, πειραματίστηκε κυκλοφορώντας τέσσερα προσωπικά άλμπουμ που εξερευνούν διαφορετικές ηχητικές περιοχές και δάνεισε τη φωνή του ως guest σε δίσκους άλλων συγκροτημάτων, τους Saint Etienne και τους συμπολίτες του Chemical Brothers. Επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία, συνέχισε να κυκλοφορεί καλή μουσική και φανέρωσε κι άλλη μια πτυχή του ταλέντου του, εκείνη του συγγραφέα.

Το 2013, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του «Telling Stories» που έγινε best seller και θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα και πιο ειλικρινή βιβλία του είδους, γεμάτη με ανέκδοτες στιγμές από την καριέρα του. To βιβλίο γνώρισε τέτοια επιτυχία που το ακολούθησαν, μάλιστα, κι άλλα δύο: το «Tim Book Two» με τις ιστορίες του Burgess από τα δισκάδικα που έχει επισκεφθεί σε όλον τον κόσμο -από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, και το περσινό «One, Two, Another», μια συλλογή από στίχους του που συνοδεύονται από τα αποκαλυπτικά σχόλιά του σχετικά με τη δημιουργική διαδικασία, την έμπνευση και τη σκέψη του.

Ο Tim Burgess θα γράψει σίγουρα κι άλλα βιβλία. Κι ακόμα περισσότερη μουσική. Έχει τις ιστορίες. Τις ιστορίες που θα διηγηθεί στο ΚΠΙΣΝ, μέσα από μια ιδιαίτερη συζήτηση και τη μοναδική μουσική του.

