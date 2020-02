«Έκρηξη» των online παιχνιδιών και των εφαρμογών βίντεο στην Κίνα λόγω του κοροναϊού

Τα online παιχνίδια και οι εφαρμογές που έχουν να κάνουν με σύντομα βίντεο είναι μεταξύ των λίγων που επωφελούνται από την επιδημία του κοροναϊού στην Κίνα, με εκατομμύρια views και downloads καθώς οι πολίτες της χώρας κλείνονται στα σπίτια τους και αναζητούν τρόπους να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους.

Όπως αναφέρει το Reuters, αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι αυτοκινητοβιομηχανίες Tesla και Mercedes-Benz έχουν «πιάσει» την τάση αυτή και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εντείνει τις online διαφημίσεις τους.

Οι Κινέζοι ταξιδεύουν και βρίσκονται με τις οικογένειες και τους φίλους τους κατά τις διακοπές του νέου σεληνιακού έτους (κινεζική πρωτοχρονιά), αλλά πολλοί ματαίωσαν ή ανέβαλαν τα σχέδιά τους, λόγω ανησυχίας για την εξάπλωση του κοροναϊού και των περιορισμών στις μεταφορές. Πολλοί επενδυτές αντιλήφθηκαν την τάση αυτή, με τις μετοχές κινεζικών εταιρειών έκδοσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως η Tencent να σημειώνουν άνοδο. Επίσης, άνοδο σημείωσαν και οι μετοχές στης κινεζικής πλατφόρμας βίντεο Bilibili (σχεδόν 7% στις ΗΠΑ), όπως και αυτές τη μηχανής αναζήτησης Baidu και του κολοσσού του e-commerce, Alibaba. Επίσης, «εκρηκτική» άνοδο σημείωσαν και οι μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την ανάπτυξη παιχνιδιών για κινητά, όπως η Ourpalm.

Τα εβδομαδιαία downloads της εφαρμογής βίντεο Xighua της ByteDance αυξήθηκαν κατά 77% στο διάστημα 20-26 Ιανουαρίου, μετά την ανακοίνωση πως θα γινόταν δωρεάν streaming της πρεμιέρας μιας ταινίας, του «Χαμένοι στη Ρωσία».

Δημοφιλείς είναι επίσης εφαρμογές υγείας και fitness, όπως το Keep, που κάνει livestreaming προπονήσεις/ μαθήματα γυμναστικής. Τα έσοδά του αυξήθηκαν 15% σε μια εβδομάδα, ενώ η εφαρμογή υγείας Pingan Good Doctor είδε τα downloads της να «εκτοξεύονται» κατά 1.186%.

Οι εταιρείες του χώρου του Ίντερνετ και των logistics φαίνονται να είναι κάπως προστατευμένες από τις επιπτώσεις του κοροναϊού, εκτιμούν αναλυτές της Bernstein Research, εν μέσω μιας ευρύτερης τάσης μεταφοράς υπηρεσιών online.

Το παιχνίδι «Honour of Kings» της Tencent, ήδη επιτυχημένο, έβγαλε περίπου 2 δισεκατομμύρια γιουάν (286 εκατ. δολάρια) στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με αναλυτή της Sinolink Securities Co, ξεπερνώντας όλα τα άλλα κινεζικά παιχνίδια για φορητές συσκευές στο κατάστημα εφαρμογών της Apple. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως «θραύση» online κάνει και το παιχνίδι Plague Inc, στο πλαίσιο του οποίου οι χρήστες καλούνται να δημιουργήσουν και να εξελίξουν έναν παθογόνο οργανισμό που θα καταστρέψει τον κόσμο.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, που άρχισε τον Δεκέμβριο παραδόσεις αυτοκινήτων που παράγονται στο εργοστάσιό της στη Σαγκάη, αύξησε τις ημερήσιες μεταδόσεις events που έχουν να κάνουν με πωλήσεις μέσω livestreaming στην εφαρμογή Douyin. Επίσης, κάτι αντίστοιχο έκαναν αντιπροσωπείες της Mercedes-Benz με την εφαρμογή WeChat για το μοντέλο GLB.