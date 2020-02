Σε τροχιά ανάπτυξης και αλλαγών η Bayer Hellas

Η καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα της Bayer και οδηγεί καθημερινά όλες τις προσπάθειες ως προς τη διαμόρφωση του μέλλοντος, δημιουργώντας παγκόσμιες λύσεις για την υγεία και τη διατροφή, επεσήμανε ο νέος της Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Andreas Pοllner, με αφορμή την ανακοίνωση του οράματος της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Pollner ανέλαβε επικεφαλής τόσο της Bayer Ελλάς όσο και του Τομέα Φαρμάκων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία την 1η Αυγούστου 2019. Διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στην Bayer AG καθώς ξεκίνησε την καριέρα του ως Head of Business Coordination και στη συνέχεια Business Analytics Manager στη Bayer Schering Pharma, μετά τη συνένωση της Bayer AG και της Schering AG, στην οποία ήταν επικεφαλής των μονάδων αξιολόγησης επενδύσεων. Η επιτυχημένη του πορεία συνεχίστηκε και στον Τομέα Υγείας της Bayer, στον οποίο ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης, όπως Project Lead Heart Health Company και Head of Growth Unit BU General Medicine and Business Development & Licensing στην Ρωσία, ενώ μετά τη δημιουργία του Τομέα Φαρμάκων της Bayer ανέλαβε τις θέσεις του Therapeutic Area Head for Cardiovascular, VP και Therapeutic Area Head for Thrombosis Management/ Pulmonary Hypetention. Ο κ. Pollner διαθέτει μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Witten / Herdecke της Γερμανίας και το Universidad de Concepcion της Χιλής.

Όπως είπε στην ομιλία του, η εταιρεία υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία μέσω της εκτενούς Έρευνας & Ανάπτυξης, επενδύοντας πάνω από το 12% των ετήσιων πωλήσεων της μέσα από πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας που μπορούν να οδηγήσουν στην από κοινού ανακάλυψη τεχνολογιών αιχμής.

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα, ο κ. Pollner τόνισε είναι μια πρόκληση για όλο τον πλανήτη συνολικά καθώς πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για την ευημερία ενός πληθυσμού που όλο και αυξάνεται τόσο αριθμητικά όσο και ηλικιακά.

Η δέσμευση της εταιρείας στην Ελλάδα, όπως είπε, μια χώρα με μεγάλη σημασία και έμπνευση για την Bayer, μιας που αποτελεί την πατρίδα της ιατρικής και της καινοτομίας είναι να κάνει την παρουσία της ακόμη πιο ισχυρή, πιο καινοτόμο και πιο βιώσιμη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι επειδή φέτος η εταιρεία κλείνει 65 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας θα γιορτάσει την επέτειο της αυτή κατά τη διάρκεια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Γερμανίας ως τιμώμενης χώρας.