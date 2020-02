Μilo Z: «..θα είναι ένα απόλυτο πάρτι…»

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr



O Μilo Z γιορτάζει 20 χρόνια και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα του Half Note Jazz Club, όπου επιστρέφει για τέσσερις βραδιές, από την Παρασκευή 7 έως και τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου [Τριβωνιανού 17, Μετς].

Πρωτοσυστήθηκε στο αθηναϊκό κοινό μέσα από τις τακτικές εμφανίσεις του στο Half Note και έκτοτε δημιούργησε μια εκρηκτική κατάσταση γύρω από το όνομά του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Νέα Υόρκη από την οποία έρχεται.

Με το δικό του πλέον cult ρεύμα, φανατικό κοινό να τον ακολουθεί πιστά και με την εκρηκτική μπάντα του να παίζει «στα κόκκινα», ο Milo Z βάζει φωτιά σε κάθε του live!

Τζαζ φανκ, χιπ χοπ, γκρούβι και σόουλ ρυθμοί ενώνονται σε ένα χορευτικό πρόγραμμα που δεν τελειώνει ποτέ.

Ο Milo Z δημιουργεί μουσική για νέους –και για πάντα νέους– συνδυάζοντας την παλιά καλή σόουλ και το φανκ των Sly & The Family Stone, των War, των Kool & The Gang και των Parliament-Funkadelic με καθαρές αβάν ροκ επιδράσεις και σχέσεις, μέσα σε απόλυτα σύγχρονο πλαίσιο που ανταποκρίνεται πλήρως στο χορευτικό κάλεσμα των καιρών. Επηρεασμένος από τους ήχους του Prince και των Red Hot Chili Pepper, με κιθαριστικές και ψυχεδελικές μίξεις, με δυναμική α λα Zappa συμπληρώνει μια καυτή ατμόσφαιρα που αποτελείται από φρενήρες φανκ, αισθησιακή τζαζ και δυναμικό ροκ. O Milo Z έχει πιάσει κορυφή στο σύγχρονο τζαζ-φανκ-ραπ σόου και αυτό το αποδεικνύει στον φυσικό του χώρο: τη σκηνή…

Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του.

«Σίγουρα, θα είναι ένα απόλυτο πάρτι γιατί θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια του ιστορικού Half Note Jazz Club που είναι και το club που μας σύστησε στο ελληνικό κοινό ενώ, ταυτόχρονα, η μπάντα μας κλείνει 20 χρόνια από την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, έχουμε πολλούς λόγους για να πούμε: “Γεια μας”!».

«Η σκηνή είναι ο χώρος που νιώθω πιο άνετος και ελεύθερος από οπουδήποτε αλλού. Είναι το μέρος που εκφράζομαι απόλυτα μέσα από τη μουσική μου».

Σε ποιον θα λέγατε να μη χάσει τις εμφανίσεις σας στο Half Note;

«Σε όλους τους φίλους που μας έχουν ξαναδεί και στο παρελθόν στην Αθήνα από την αρχή μας, γιατί μαζί τους έχουμε μοιραστεί πολλές μαγικές στιγμές μέσα στα 20 χρόνια αυτά, και θα θέλαμε να βρίσκονται μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αλλά όλοι οι φαν του solid funk και της high energy μουσικής που θέλουν να περάσουν καλά, θα πρέπει να είναι μαζί μας αυτό το τετραήμερο».

«Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή. Κάθε μοναδική στιγμή που έρχομαι σε επαφή με το κοινό, είναι αγαπημένη μου».

Τρεις αγαπημένοι σας καλλιτέχνες;

«James Brown, Marvin Gaye, Curtis Mayfield».

Στίχος ενός αγαπημένου τραγουδιού;

«“I could be right, sometimes I’m wrong, my own beliefs are in my song” - Sly Stone, “Everyday people”».

Φανατικός Νεοϋορκέζος –κάτι που λατρεύετε στην πόλη σας;

«Λατρεύω την ενέργεια και την ποικιλομορφία της Νέας Υόρκης, παρότι μ’ αρέσει να βρίσκομαι και λίγο μακριά της».

«Θα άλλαζα την τάση που έχει, σιγά σιγά, να γίνεται μια πόλη μόνο για πλούσιους».

Μια σκέψη σας για την Ελλάδα;

«Λατρεύω τους υπέροχους ανθρώπους της Ελλάδας. Τον πολιτισμό της, την ιστορία της και φυσικά… το φαγητό!».