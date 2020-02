«Παράσιτα» και «Τζότζο» τα καλύτερα σενάρια της χρονιάς από το Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής

Δόθηκαν, το Σάββατο, σε ταυτόχρονες τελετές στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, τα βραβεία του Σωματείου Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), με τα «Παράσιτα» να κερδίζουν το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου, αφήνοντας πίσω ταινίες όπως οι «1917», «Booksmart», «Στα Μαχαίρια» και «Ιστορία Γάμου», ενώ το «Τζότζο» κατάφερε να κερδίσει το βραβείο του Διασκευασμένου Σεναρίου, -ανταγωνιζόμενο με δημιουργίες όπως οι «Ένας Υπέροχος Γείτονας», «Ο Ιρλανδός», «Joker» και «Μικρές Κυρίες».

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-χο παρέλαβε το βραβείο για τα «Παράσιτα» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα μέλη του Σωματείου που διάβασαν το σενάριό του μεταφρασμένο, λέγοντας: «κατανοήσατε τη δομή της ιστορίας μας και τις αποχρώσεις των διαλόγων της –είναι φανταστικό». Και συνέχισε λέγοντας στα αγγλικά: «μερικοί άνθρωποι κάνουν τα εμπόδια ψηλότερα. Εμείς οι σεναριογράφοι αγαπάμε να καταστρέφουμε αυτά τα εμπόδια».

Από τη μεριά του, ο σεναριογράφος του «Τζότζο», Τάικα Γουαϊτίτι, ευχαρίστησε την Κρίστιν Λιούνενς για το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε το σενάριό του, αλλά και τη μητέρα του -«με έκανε να το διαβάσω».

Όσον αφορά τα τηλεοπτικά βραβεία, το HBO κατάφερε να επικρατήσει κερδίζοντας τα σενάρια τόσο στην δραματική όσο και στην κωμική σειρά, με τα «Succession» και «Barry» αντίστοιχα, ενώ το «Watchmen» κέρδισε το βραβείο σεναρίου για νέα σειρά, το «Chernobyl» κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου μεγάλου μήκους και το «Fosse/Verdon» του FX το βραβείο διασκευασμένου σεναρίου.

Πρωτότυπο Σενάριο

«Παράσιτα» σε σενάριο των Μπονγκ Τζουν-χο και Χαν Τζιν-γουόν

Διασκευασμένο Σενάριο

«Τζότζο» σε σενάριο του Τάικα Γουαϊτίτι, βασισμένο στο βιβλίο «Caging Skies» της Κριστίν Λιούνενς

Ντοκιμαντέρ

«The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley» σε σενάριο Αλεξ Γκίμπνεϊ

Δραματική Σειρά

«Succession» (HBO)

Κωμική Σειρά

«Barry» (HBO)

Νέα Σειρά

«Watchmen» (HBO)

Πρωτότυπο Σενάριο Μεγάλου Μήκους

«Chernobyl» (HBO)

Διασκευασμένο Σενάριο Μεγάλου Μήκους

«Fosse/Verdon» (FX)

«Special» (Netflix)

Animation

«Thanksgiving of Horror» (The Simpsons) (FOX)

Επεισόδιο σε Δραματική Σειρά

«Tern Haven» (Succession) (HBO)

Επεισόδιο σε Κωμική Σειρά

«Pilot» (Dead to Me) (Netflix)

Talk Show

«Last Week Tonight with John Oliver» (HBO)