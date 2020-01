Τραμπ για Μπόλτον: Αν τον άκουγα, θα είχε ξεσπάσει έκτος παγκόσμιος πόλεμος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε με δριμύτητα την Τετάρτη εναντίον του πρώην συμβούλου του, Τζον Μπόλτον, οι αποκαλύψεις του οποίου φαίνεται ότι περιπλέκουν τη δίκη του στη Γερουσία και το αίτημά του να απαλλαγεί από τις κατηγορίες χωρίς να κληθούν να καταθέσουν νέοι μάρτυρες.

Λίγες ώρες προτού να ξεκινήσει και πάλι σήμερα η ακροαματική διαδικασία, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκανε λόγο για αχαριστία του πρώην συνεργάτη του, κατηγορώντας τον ότι διέπραξε αλλεπάλληλα «λάθη κρίσης».

«Για κάποιον που δεν μπόρεσε να εγκριθεί για Πρεσβευτής στον ΟΗΕ πριν από χρόνια, δεν μπόρεσε να εγκριθεί για τίποτα από τότε ,που «μου παρακαλούσε» για μια θέση μη εγκεκριμένη από τη Γερουσία, την οποία του έδωσα παρά τους πολλούς που έλεγαν "Μην το κάνετε αυτό, κύριε" παίρνει τη δουλειά, λέει λανθασμένα "Λιβυκό Μοντέλο" στην τηλεόραση» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως «απολύθηκε επειδή, ειλικρινά, αν τον άκουγα, τώρα θα ήμασταν στον έκτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Φεύγει και αμέσως γράφει ένα ψευδές και κακόβουλο βιβλίο. Με όλο απόρρητα της εθνικής ασφάλειας. Ποιος το κάνει αυτό;» πρόσθεσε ο Τραμπ.

For a guy who couldn’t get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldn’t get approved for anything since, “begged” me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying “Don’t do it, sir,” takes the job, mistakenly says “Libyan Model” on T.V., and..