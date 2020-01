Placebo: το πρώτο μεγάλο όνομα του φετινού Rockwave Festival

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Placebo, επισκέπτονται τη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία στο TerraVibe Park, ως headliner, για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του Rockwave.

Θα είναι μία από τις περιορισμένες εμφανίσεις που σχεδιάζει το συγκρότημα για το 2020, και είναι μια απόδειξη το πόσο οι Placebo αγαπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες φαν τους. Τα υπόλοιπα ονόματα του line-up της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Placebo είναι μία από τις καθοριστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια, μέχρι σήμερα. Το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έφερε μια ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική, επιδρώντας αντιθετικά με την britpop και εμπνέοντας μια γενιά συγκροτημάτων να τους ακολουθήσει.





Μπορεί το όνομα τους, Placebo, να σημαίνει «ψευδοφάρμακο», η μουσική τους όμως, είναι αληθινή και γεμάτη ενέργεια. Με σαφείς επιρροές από Smashing Pumpkins, PJ Harvey, David Bowie, Radiohead και Depeche Mode, τα τραγούδια τους είναι κυρίως ερωτικά, μοναχικά και πολλές φορές αυτοκαταστροφικά αλλά πάντα γεμάτα ένταση και πάθος. Αμφισβητούν το κατεστημένο και μιλούν για την αδιαφορία της κοινωνίας, την περιθωριοποίηση, τον εθισμό και την αποξένωση.

Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων τους ως συγκρότημα με την κυκλοφορία του retrospective άλμπουμ τους, «A Place For Us To Dream» στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του ν EP με τίτλο «Life's What You Make It» που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single «Jesus' Son» και της διασκευής του «Life's What You Make It» των Talk Talk.





Πληροφορίες

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε από τη Hunter Agency και το δίκτυο της Viva.

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος - 1η φάση προπώλησης: 42 ευρώ

2η φάση προπώλησης: 45 ευρώ

Golden Standing: 80 ευρώ

VIP (A & B): 80 ευρώ Με κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

gkoul@naftemporiki.gr