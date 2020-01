Σαουδική Αραβία: Ινδή νοσηλεύτρια διαγνώστηκε με τον κοροναϊό

Μια Ινδή νοσηλεύτρια η οποία εργάζεται σε νοσοκομείο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας διαγνώστηκε με τον κοροναϊό, όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Βελαμβελί Μουραλιντχαράν.

«Περίπου 100 νοσοκόμες από την Ινδία, οι περισσότερες από την Κεράλα, που εργάζονται στο νοσοκομείο Αλ Χαγιάτ υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και μία εξ αυτών διαγνώστηκε με τον κοροναϊό. Η νοσοκόμα υποβάλλεται σε αγωγή στο νοσοκομείο Άσιρ και αναρρώνει» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι νοσοκόμες τέθηκαν σε καραντίνα και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις εξαιτίας του κινδύνου.

Update from @CGIJeddah : About 100 Indian nurses mostly from Kerala working at Al-Hayat hospital have been tested and none except one nurse was found infected by Corona virus. Affected nurse is being treated at Aseer National Hospital and is recovering well. @PMOIndia @MEAIndia https://t.co/jM0u5243GV