Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος η δημοσιογράφος Αριστοτελία Πελώνη

Καθήκοντα αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Αριστοτελία Πελώνη, με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακολουθεί το βιογραφικό της κ. Πελώνη:

H Αριστοτελία Πελώνη γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Βοιωτίας. Σπούδασε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο της από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της με θέμα τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τη δεκαετία του '60. Η διατριβή εκδόθηκε το 2010 από τις εκδόσεις Πόλις («Ιδεολογία κατά ρεαλισμού: η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, 1963-1976»).

Στον χώρο της δημοσιογραφίας εργάζεται από το 1998. Ξεκίνησε από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Αργότερα, πέρασε στο Πολιτιστικό Τμήμα, όπου έκανε συνεντεύξεις με μεγάλες προσωπικότητες (Philip Roth, Norman Mailer, Amartya Sen κ.ά).

Το 2006 εντάχθηκε στο Πολιτικό Τμήμα της εφημερίδας, αναλαμβάνοντας το διπλωματικό ρεπορτάζ. Από το 2012 μέχρι το 2015 είχε και την ευθύνη της στήλης «Μικροπολιτικός».

Το 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό της «Καθημερινής», όπου ανέλαβε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Στην «Καθημερινή» σύστησε και έγραφε και την καθημερινή στήλη «Το Κονκλάβιο».

Το 2008 ήταν υπότροφος του IVLP του State Department και το 2011 του Marshall Memorial Fellowship του German Marshall Fund of the US. Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.