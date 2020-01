«Ξεκλειδώνοντας» το απεμπλουτισμένο ουράνιο: Πιθανές νέες χρήσεις για πυρηνικά απόβλητα

Χημικοί, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας ερευνητής, ανακάλυψαν νέες δυνατότητες αξιοποίησης και χρήσης πυρηνικών αποβλήτων- εν δυνάμει μετατρέποντας υλικά που μέχρι τώρα παραμένουν αναξιοποίητα σε ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία χρήσιμων χημικών ή ακόμα και πηγών ενέργειας.

Το απεμπλουτισμένο ουράνιο (DU) είναι ένα ραδιενεργό υποπροϊόν της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Λόγω των κινδύνων για την υγεία από τη χρήση του είτε αποθηκεύεται σε ειδικές εγκαταστάσεις υψηλού κόστους ή χρησιμοποιείται σε αμφιλεγόμενα διατρητικά πυρομαχικά. Ωστόσο, σε σχετικό επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Chemical Society, οι καθηγητές Τζεφ Κλόουκ και Ρίτσαρντ Λέιφινλντ και ο Dr. Νικόλαος Τσουρέας, όλοι του University of Sussex, αποκαλύπτουν ότι το απεμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από ό,τι θεωρείται σήμερα.

Για τους σκοπούς της έρευνας η ομάδα του University of Sussex συνεργάστηκε με επιστήμονες του Université de Toulouse και του Humboldt-Universität zu Berlin. Χρησιμοποιώντας έναν καταλύτη που περιέχει απεμπλουτισμένο ουράνιο, οι ερευνητές κατάφεραν να μετατρέψουν αιθυλένιο (ένα αλκένιο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαστικού) σε αιθάνιο (ένα αλκάνιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλων ενώσεων, μεταξύ των οποίων και η αιθανόλη).

Το συγκεκριμένο επίτευγμα θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του προβλήματος της μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης απεμπλουτισμένου ουρανίου και να οδηγήσει σε μετατροπές πιο πολύπλοκων αλκενίων. «Η δυνατότητα μετατροπής αλκενίων σε αλκάνια είναι μια σημαντική χημική αντίδραση που σημαίνει πως ίσως να είμαστε σε θέση να παίρνουμε απλά μόρια και να τα αναβαθμίζουμε σε πολύτιμα χημικά, όπως πετροχημικά, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πηγές ενέργειας. Το γεγονός πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε απεμπλουτισμένο ουράνιο για να το κάνουμε αυτό αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε, καθώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πολύ χρήσιμο για εμάς».