Brexit: Η Βρετανία μπορεί να καταλήξει στο δικαστήριο λόγω των ιρλανδικών συνόρων

Το ζήτημα των ιρλανδικών συνόρων θα μπορούσε ακόμη να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία για το Brexit, την οποία διαπραγματεύτηκε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς όπως επισημαίνουν ειδικοί είναι αδύνατο να έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις που αφορούν τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη Βόρεια Ιρλανδία έως το τέλος του έτους.

Εφόσον τα νέα συστήματα δεν εφαρμοστούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον της Βρετανίας, αναφέρει σε έκθεσή του το ανεξάρτητο κέντρο ερευνών Institute for Government (Ινστιτούτο της Διακυβέρνησης).

«Η συμφωνία (για το Brexit) δεν έχει τη στήριξη των πολιτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας και φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ολοκληρωθούν οι πρακτικές αλλαγές, για την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, έως το τέλος του έτους. Η μη τήρηση της συμφωνίας απόσυρσης θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασίες για παραβίαση και το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», αναφέρεται στη νέα έκθεση του Institute for Government.

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον επιμένει κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι ή νέα συστήματα καταγραφής του εμπορίου, που περνά την Ιρλανδική Θάλασσα, παρά την αντίθετη άποψη αφενός της Ιρλανδίας και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει αυτά να εφαρμοστούν για την προστασία των ιρλανδικών συνόρων.

Μέρος του προβλήματος, σημειώνει η «Guardian», είναι ότι έως ότου επιτευχθεί η νέα εμπορική συμφωνίας της Βρετανίας με την Ε.Ε., δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Το περίπλοκο σύστημα για τη Βόρεια Ιρλανδία συνεπάγεται την αποτελεσματική παραμονή της στην ενιαία αγορά, αλλά και στη βρετανική τελωνειακή ζώνη. Αυτό ενδεχομένως συνεπάγεται δασμολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφές, γραφειοκρατία και φυσικούς ελέγχους σε ορισμένα φρέσκα τρόφιμα και ζωντανά ζώα από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η έρευνα του Institute for Government, με τίτλο «Τελειώνουμε με το Brexit: Και τώρα τι;» (Getting Brexit done: what happens now?), καταλήγει στο συμπέρασμα πως η έξοδος της χώρας από την Ε.Ε. απέχει πολύ περισσότερο από τις 31 Ιανουαρίου.

