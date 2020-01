Ένα ρεσιτάλ πιάνου για τη στήριξη της Ογκολογικής Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ

Μια σημαντική πρωτοβουλία του ομίλου Rotary Candia στην Κρήτη θα δώσει χαρά στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και συγκεκριμένα στα παιδάκια με καρκίνο.

Ο όμιλος διοργανώνει ένα ρεσιτάλ πιάνου, υπό την αιγίδα την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στις 21.00 μ.μ., στην Συναυλιακή αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Ηρακλείου, με το γνωστό πιανίστα Άρη Γραικούση.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ομίλου, κ. Γιάννη Γιαβρίδη, μέρος των εσόδων από την βραδιά αυτή θα δοθούν για την στήριξη της Ογκολογικής Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ.

Το ρεσιτάλ είναι αφιερωμένο στον μεγάλο Πολωνό συνθέτη Frédéric Chopin με αφορμή τα 170 χρόνια από τον θάνατό του. Για την ζωή και το έργο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη θα διαβάσει η ηθοποιός, Ανδρομάχη Δαυλού.

Μερικά από τα έργα που έχει επιλέξει ο πιανίστας Άρης Γραικούσης από το μεγάλο έργο του κατ ‘εξοχήν συνθέτη του πιάνου είναι η σπουδή No. 3 op. 10 Tristesse, οι Μαζούρκες, Op. 67 No. 3 & οp. posth. 68 No.2, η Πολωναίζα op. 40, No. 1 Στρατιωτική, το Νυχτερινό οp. 27 No. 2, η Μπαλάντα op. 23 No. 1 τη Σονάτα No.2, οp.35 και το Scherzo No. 2 op. 31…