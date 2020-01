Νέες σειρές επεκτάσιμων MicroLED, QLED 8K και Lifestyle τηλεοράσεων από την Samsung

Η Samsung Electronics παρουσίασε, για πρώτη φορά, στην έκθεση CES 2020 την τελευταία σειρά των MicroLED, QLED 8K και Lifestyle τηλεοράσεών της.

Πιο αναλυτικά, η Samsung παρουσίασε την αρθρωτή MicroLED τηλεόραση για οικιακή χρήση, συνδυάζοντας την τεχνολογία οθόνης επόμενης γενιάς με πρωτοφανείς δυνατότητες προσαρμογής.

Με μεγέθη οθονών 75, 88 και 110 ιντσών, τα μοντέλα MicroLED είναι κατάλληλα για διαφορετικού μεγέθους κατοικίες και ποικίλους τρόπους ζωής. Τα νέα μοντέλα MicroLED 88 ιντσών και 150 ιντσών διαθέτουν εξαιρετικά λεπτό, infinity σχεδιασμό, αφαιρώντας ουσιαστικά τα πλαίσια και από τις τέσσερεις πλευρές, για φινίρισμα που εναρμονίζεται άψογα σε κάθε επιφάνεια. Ακόμα, οι καταναλωτές μπορούν να συνδέσουν πολλαπλά MicroLED panels, για να δημιουργήσουν νέους συνδυασμούς και να προσαρμόσουν την τηλεόρασή τους σε συγκεκριμένο χώρο.

Οι οθόνες MicroLED προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα εικόνας στην κατηγορία. Παρέχουν μεγαλύτερο βάθος, καλύτερη ανάλυση και μεγαλύτερη σαφήνεια, καθώς και κορυφαία φωτεινότητα 5.000 nits. Επίσης, αξιοποιούν τις δυνατότητες αναβάθμισης περιεχομένου που βασίζονται στην εκμάθηση μηχανής, για την παροχή περιεχομένου υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από την πηγή. Ως αποτέλεσμα, οι οθόνες MicroLED προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία θέασης στο σπίτι.

Η ναυαρχίδα Q950TS QLED 8K TV της Samsung είναι η πρώτη 8Κ τηλεόραση της βιομηχανίας που συνδυάζει ένα εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό, premium 8K ποιότητα εικόνας και εντυπωσιακό περιβάλλοντα ήχο. Ακόμα, η Q950TS έρχεται με Οθόνη Infinity, η οποία διαθέτει αναλογία οθόνης - σώματος 99%, για να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου εμπειρία θέασης.

Με ανάλυση 8K, η Q950TS είναι εξοπλισμένη με τον επεξεργαστή AI Quantum 8K και διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες αναβάθμισης περιεχομένου 8K AI και λειτουργία εκμάθησης μηχανής, για αυτόματη αναβάθμιση οποιοδήποτε περιεχομένου σε πρωτοποριακό και ρεαλιστικό 8K. Η Q950TS χρησιμοποιεί τη λειτουργία Προσαρμόσιμης Εικόνας (Adaptive Picture), ώστε να βελτιστοποιήσει την οθόνη βάσει συνθηκών περιβάλλοντος αλλά και μεμονωμένων εικόνων. Ακόμα, ο επεξεργαστής Quantum AI, ο πυρήνας της οθόνης, συμβάλλει στην τροφοδότηση της ανοιχτής, έξυπνης οικιακής πλατφόρμας της Samsung, Tizen, παρέχοντας στους χρήστες από βελτιωμένη ποιότητα εικόνας έως αυξημένη εμπειρία χρήσης, σε άλλες συνδεδεμένες, οικιακές λειτουργίες.

Υποστηρίζοντας περαιτέρω την ποιότητα της εικόνας και τις βελτιώσεις σχεδιασμού της σειράς QLED 8K, το οικοσύστημα 8K συνεχίζει να επεκτείνεται για να προσφέρει απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένου 8K από παρόχους όπως το YouTube. Η ενσωμάτωση του κωδικοποιητή AV1 επιτρέπει καλύτερους ρυθμούς συμπίεσης και την υποστήριξη της τεχνολογίας HDR10+, την προσαρμογή των διαστάσεων της εικόνας, τη βελτιστοποίηση της φωτεινότητας και αναλογία αντίθεσης.

Εκτός από τις λειτουργίες ενίσχυσης της ποιότητας εικόνας, η Q950TS διαθέτει τα κορυφαία χαρακτηριστικά ήχου της QLED 8K: Q-Symphony, Object Tracking Sound+ (OTS+) και Active Voice Amplifier. Αυτά τα χαρακτηριστικά μεγιστοποιούν την εμπειρία, παρέχοντας πολυδιάστατο και δυναμικό ήχο που αναλογεί σε εμπειρία θέασης μεγάλης οθόνης. Όταν συνδυάζονται με τη βραβευμένη, πρωτοποριακή ηχομπάρα HQ-Q800T, τα ηχεία της τηλεόρασης συγχρονίζονται για να λειτουργήσουν ως πρόσθετο κανάλι ήχου.

Τέλος, η Samsung επεκτείνει, επίσης, το χαρτοφυλάκιο των Lifestyle τηλεοράσεών της, διευρύνοντας τη σειρά οθονών The Sero. Η οθόνη The Sero, που σημαίνει «κάθετο» στα Κορεάτικα, έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται οριζόντια και κάθετα, αλλάζοντας προσανατολισμό. Σε συνέχεια της κυκλοφορίας στη Νότια Κορέα πέρσι, η Samsung σχεδιάζει να διαθέσει την τηλεόραση The Sero σε αρκετές διεθνείς αγορές το 2020.

Η τεχνολογία προσανατολισμού οθόνης της The Sero συνδέεται απρόσκοπτα με τις κινητές συσκευές των χρηστών, για ομαλή και φυσική απεικόνιση περιεχομένου σε παραδοσιακές οριζόντιες καθώς και σε κάθετες μορφές, σχεδιασμένες για παρακολούθηση από κινητές συσκευές. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου - μεταξύ των οποίων βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και YouTube - σε οποιονδήποτε προσανατολισμό οθόνης προτιμούν, από την κινητή συσκευή τους.

Η The Sero, απευθύνεται σε millennial και Gen Z καταναλωτές, διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό που ξεχωρίζει σε κάθε χώρο και προσφέρει ένα μεγάλο εύρος επιλογών προβολής οθόνης, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Διακεκριμένη με το βραβείο «Best of Innovation» στη CES, η οθόνη συνδυάζει λειτουργίες αιχμής των κορυφαίων οθονών της Samsung, ενώ προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην τεχνολογία οικιακής ψυχαγωγίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και συνήθειες του αυξανόμενου κοινού που παρακολουθεί περιεχόμενο από κινητές συσκευές.