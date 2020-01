«Ιδεομορφίες» με ιδεατές και φανταστικές μορφές

Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το ετήσιο εικαστικό, συλλεκτικό ημερολόγιο του Κώστα Ευαγγελάτου, με τίτλο «“Ιδεομορφίες”, 20 χρόνια Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη», με τη σύμπραξη του Art Studio EST και του Αρχείου «Fototanism».

Το συλλεκτικό αυτό ημερολόγιο του 2020 περιλαμβάνει ζωγραφικές συνθέσεις του εικαστικού δημιουργού στις οποίες πρωταγωνιστούν ιδεατές και φανταστικές μορφές, που εγγράφονται ή αναδύονται οπτικά από έναν κόσμο συμβόλων και εννοιών σε πολυμορφικά χρωματικά πεδία.

Η ιδιότυπη γραφή συμβόλων, σωματογραφικών, ερωτικών και αρχαϊκών σχημάτων, που αναφαίνονται και χαρακτηρίζουν συνολικά τη δουλειά του καλλιτέχνη, αναδεικνύουν την εσωτερική, πνευματική αισθητική του έρευνα.

Το εξώφυλλο του ημερολογίου κοσμεί μία σύνθεση του καλλιτέχνη με νεανικά πρόσωπα –η «Μούσα- Ανάμνηση», ενώ το οπισθόφυλλο το έργο «Μούσα-Ενόραση».

Το σύνολο των έργων που κοσμούν τους μήνες έχουν εκτεθεί στις μεγάλες εκθέσεις του Κώστα Ευαγγελάτου στο Centre De Sevres, Espace Jano, Paris το 2017, στο University of Leeds, School of Physics and Astronomy το 2017, στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία το 2018, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά το 2019 και, πρόσφατα, στο Polis Art Cafe, Αρσάκειο- Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου στην Αθήνα.

Η φωτογράφηση των έργων και των φόντων έγινε από τον καλλιτέχνη Ramadan Margjoka. Η Επιμέλεια και η εκτύπωση της έκδοσης από τον Ελευθέριο Καρτέρη των εκδόσεων «Περιτεχνών». Όπως κάθε χρονιά, αριθμός αντιτύπων θα προσφερθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πινακοθήκες.

