Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε τον Κάζινς

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αϊζάια Κάζινς.

Ο 26χρονος και ύψους 1,93 Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε με τους «κυανοκίτρινους», προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Πρόκειται για έναν παίκτη με ευχέρεια στο σκοράρισμα, αλλά και ικανότητα στη δημιουργία.

Who is who

Ο Αϊζάια Κάζινς γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου του 1994 στο Mount Vernon της Νέας Υόρκης. Αποφοίτησε από το Κολέγιο της Οκλαχόμα έχοντας 12.6 πόντους, 4.5 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Επελέγη στον δεύτερο γύρο του ντραφτ στο νούμερο 59 από τους Σακραμέντο Κινγκς. Όμως, παραχωρήθηκε στην Reno Bighorns στο NBA Development League των Κινγκς.

Την επόμενη σεζόν βρέθηκε στους Salt Lake City Stars, ενώ το 2018 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όπου φόρεσε την φανέλα της Σολέ, επέστρεψε όμως στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ και τους Salt Lake City Stars με τους οποίους είχε 15.2 πόντους, 4.7 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ.

Την φετινή σεζόν, ενώ συμφώνησε με την Γκραν Κανάρια του Φώτη Κατσικάρη, τελικά βρέθηκε στο Ισραήλ υπογράφοντας συμβόλαιο με την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Με την φανέλα της Ισραηλινής ομάδας είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 13 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής.