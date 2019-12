Πέθανε η συνθέτρια Allee Willis

H Allee Willis (Άλλι Ουίλις), τραγουδοποιός και στιχουργός, η οποία συνυπέγραψε το κομμάτι «I'll Be There for You» που ακούστηκε στη δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια» (Friends), πέθανε σε ηλικία 72 ετών. Ο θάνατός της οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.





Η Willis, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ, πατρίδα τις ιστορικής δισκογραφικής εταιρείας Motown. Όπως αποκάλυψε πέρυσι στους New York Times, επισκεπτόταν τα στούντιο της Motown κάθε Σαββατοκύριακο. «Μπορούσες να ακούσεις μέσα από τους τοίχους, έτσι έγινα τραγουδοποιός», είπε.

Η ίδια αγαπούσε το κιτς και έμενε σε ένα ροζ σπίτι στο Λος Άντζελες, γνωστό ως Willis Wonderland. Στο σπίτι της παρέθετε μεγάλα πάρτι στα οποία έδιναν το «παρών» διασημότητες της εποχής ενώ εκεί συσσώρευε τα αντικείμενα που μάζευε. Πλέον, τα αντικείμενα βρίσκονται συγκεντρωμένα στον διαδικτυακό κατάλογο Allee Willis Museum of Kitsch. Στο σπίτι αυτό φέρεται να έγραψε το «September» των Earth Wind & Fire.