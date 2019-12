Κοστούμι για κάθε περίσταση

Εκτός από τις εμφανίσεις που ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχουν κι εκείνες οι οποίες ξεχωρίζουν ως μοναδικά δείγματα στιλ που δεν κοιτά ωράρια ή περιστάσεις.

Δεν είναι casual, ούτε business ή επίσημες, αλλά έχουν τον τρόπο να κλέβουν τις εντυπώσεις με μερικές έξυπνες λεπτομέρειες και μία σταθερή ποιοτικά βάση που μετατρέπεται σε παντός καιρού must.

IN ICONS WE TRUST

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust:

· Ένα κοστούμι από μαλακό, structured ύφασμα, είναι η ιδανική επιλογή για τη σεζόν. Φοριέται παντού και μπορεί να αλλάξει προφίλ από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανάλογα με τις λεπτομέρειες που το συνοδεύουν.

· Επιλέγοντας να το φορέσουμε με ένα καλό, κρουστό πουκάμισο, γίνεται άμεσα πιο επίσημο και καλό. Ένα λευκό κομμάτι θα το μετέτρεπε σε ξεκάθαρα πρωινή επιλογή, ενώ αυτή εδώ η γαλάζια/λιλά απόχρωση του δίνει το ελευθέρας για όλη την ημέρα.

· Βρείτε μία λεπτομέρεια που θα δέσει μεταξύ τους όλα τα διαφορετικά κομμάτια της εμφάνισης, χωρίς απαραίτητα να ταιριάζουν μεταξύ τους χρωματικά ή σε επίπεδο υφής. Εδώ, για παράδειγμα, τον τόνο τον δίνουν τα μικροσκοπικά πουά.

· Ένα έντονο χρώμα στις κάλτσες δηλώνει σιγουριά και άποψη. Μην το φοβηθείτε, αρκεί να έχετε παίξει κοντά στην ίδια παλέτα σε κάποιο από τα υπόλοιπα σημεία του look.

· Τα loafers φέτος έχουν αποτάξει τον επίσημο ρόλο τους και κυκλοφορούν ελεύθερα και το πρωί, ειδικά σε καστόρινες εκδοχές που τα κάνουν πιο καθημερινά. Είναι πολύ άνετα και δένουν τέλεια με τις κάλτσες που έχουν κάτι να πουν.

IN ICONS WE TRUST

Μάλλινο κοστούμι και βαμβακερό πουκάμισο Tommy Hilfiger. Όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Loafers Tod's. Διαθέσιμα από τις Tod's Boutique.

Γραβάτα Andrew's Ties, Andrew's Ties Boutique.

Πηγή: In Icons We Trust

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και τη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα