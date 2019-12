To έξυπνο casual και πώς να το υιοθετήσετε

Για εκείνες τις ημέρες που δεν υπάρχουν επίσημα ραντεβού, τα οποία να απαιτούν σακάκι και γραβάτα, υπάρχει τρόπος να επενδύσετε σε ασφαλείς εμφανίσεις, που θα σας πάνε στο γραφείο με άνεση.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, αυτή είναι μία εμφάνιση, η οποία υιοθετεί τους κώδικες του casual, κρατώντας όμως και μερικά στοιχεία επισημότητας, ώστε να μπορεί να σταθεί σωστά στην αίθουσα συσκέψεων.

IN ICONS WE TRUST

· Το τζιν δεν χρειάζεται να έχει το φθαρμένο look που έχουμε συνηθίσει. Δοκιμάστε φέτος να ακολουθήσετε την τάση των καλοραμμένων, μονόχρωμων ντένιμ χωρίς πολλά ξεβάμματα, τα οποία στέκονται καλά ακόμη και με double breasted σακάκια. Το ρεβέρ είναι η λεπτομέρεια που κλείνει το μάτι στον καθωσπρεπισμό, αναβαθμίζοντας την επιλογή μας.

· Ένα λευκό πουκάμισο, ακόμη κι αν αυτό αχνοφαίνεται μέσα από το πουλόβερ, δίνει την αίσθηση του καλοντυμένου. Εναλλακτικά φορέστε ένα με μικρά καρό.

· Το bomber έχει φέτος την τιμητική του και στέκεται πολύ καλά κάθε στιγμή της ημέρας, αρκεί να είναι καλοφτιαγμένο και από καλό δέρμα.

Δερμάτινο μπουφάν, πουλόβερ από μαλλί, βαμβακερό πουκάμισο και τζιν παντελόνι Pepe Jeans. Διαθέσιμα όλα από τη Shop & Trade.

Παπούτσια Hogan. Διαθέσιμα από τη Hogan Boutique.

Ρολόϊ Big Pilot Perpetual Calendar ed. Rodeo Drive, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Πηγή: In Icons We Trust

