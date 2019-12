Οι φετινές τάσεις για τη γραβάτα και την ποσέτ

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένα μικρό κομμάτι ύφασμα και κάποιες λεπτομέρειες καθορίζουν όλη την εμφάνιση.

Η ομάδα του In Icons We Trust στέκεται σε δύο μικρά, αλλά σημαντικά στοιχεία: τις γραβάτες και τις ποσέτ.

Εξηγεί, δε, πώς μπορεί να κάνει κάποιος τις σωστές επιλογές, καθώς και τι ταιριάζει με τι.

IN ICONS WE TRUST

· H τάση φέτος - όπως και πέρυσι - θέλει το κόψιμο γραβάτας να είναι ίσιο, απλό και σε στενή γραμμή. Οι μονοχρωμίες ακολουθούν έντονες αποχρώσεις, ενώ οι πλεκτές γραβάτες είναι το φετίχ. Σε αυτές θα επικεντρωθούμε για να δούμε τα επικρατέστερα στιλ.

· Η ριγέ, με όποιο φάρδος ή φορά, λοξή ή ευθύγραμμη, είναι κλασική επιλογή για το γραφείο. Διαλέξτε μία ριγέ γραβάτα όταν πάτε για συνέντευξη για δουλειά και μην διστάσετε να την φορέσετε και σε ένα επίσημο δείπνο. Η στενή φόρμα των φετινών επιλογών μετατρέπει τις ρίγες σε πιο απλό σχέδιο, σε κάθε περίπτωση όμως θυμηθείτε να μην ψάχνετε για έντονες αντιθέσεις στα χρώματα της ρίγας σε σχέση με τη βάση της.

· Η τάση των πουά σχεδίων έχει δώσει τη θέση της στις μικρές «πιτσιλιές» των μονόχρωμων γραβατών που μοιάζουν έτσι απλά να έχουν δισδιάστατη υφή. Αντιμετωπίστε τες όπως θα κάνατε με μία μονόχρωμη γραβάτα και φορέστε την άφοβα κάθε στιγμή της ημέρας.

· Οι διακριτικές patterned γραβάτες φέτος αφήνουν πίσω τους τις πολυχρωμίες και ακολουθούν την ανάγλυφη απεικόνιση των στοιχείων που δημιουργούν το σχέδιο του υφάσματος. Η γεωμετρία παίζει τον πρώτο ρόλο, ενώ η διακριτικότητα υπερισχύει.

· Όσο για τις ποσέτ, επενδύστε σε αυτές με διαστάσεις 40 - 45 εκατοστών, από μετάξι, βαμβάκι, ή μαλλί/μετάξι.

· Παραδοσιακά, η ποσέτ συνδυάζεται με βραδινά λουκ, ανάλογα όμως τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσετε ως στοιχείο της εμφάνισής σας, μπορεί να συντροφεύσει χαλαρές, πρωινές εξορμήσεις.

· Οι μονόχρωμες ποσέτ ταιριάζουν με γκρι ή μαύρα κοστούμια, ενώ ένα λευκό κομμάτι ύφασμα, όταν εμφανίζεται μέσα από το βραδινό σας κοστούμι, προσθέτει επισημότητα.

· Λαχούρια, καρό, πουά και με γραφιστικές λεπτομέρειες, κάποιες ποσέτ έχουν τόσο έντονη προσωπικότητα φέτος, που αν κανείς τις φορέσει χωρίς ιδιαίτερη τσάκιση ή φροντίδα, μπορούν να σταθούν παρέα με οποιοδήποτε είδος κοστουμιού, από tweed μέχρι καρό.

IN ICONS WE TRUST

Γραβάτες και pochettes Andrew's Ties, Διαθέσιμες από την Andrew's Ties Boutique.

Πηγή: In Icons We Trust

