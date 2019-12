Από την έντυπη έκδοση

Τρία σημαντικά επίκαιρα θέματα, η ενέργεια και το κλίμα, η κυκλική οικονομία, καθώς και η κουλτούρα εκπαίδευσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας εκδήλωσης του θεσμού διαλόγου Bravo με θέμα «Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής σε συνθήκες κλιματικής κρίσης», που έλαβε χώρα χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

O τομέας της ενέργειας, εν όψει της απολιγνιτοποίησης που προωθείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), μονοπώλησε το ενδιαφέρον της συζήτησης στην εκδήλωση, που υποστήριξαν η «Ναυτεμπορική» και το naftemporiki.gr ως χορηγοί επικοινωνίας. Τα σχέδια της κυβέρνησης για τον τρόπο εφαρμογής του φιλόδοξου ΕΣΕΚ ανέπτυξαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων, ο κ. Γεράσιμος Θωμάς, υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αλλά και ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Έδωσαν έμφαση στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί και στους άξονες στους οποίους θα στηριχθεί η μετάβαση.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Θωμάς, τα σχέδια για απολιγνιτοποίηση υπάρχουν εδώ και μία δεκαετία, χωρίς όμως να έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένη δράση. Σχετικά με τις λιγνιτικές μονάδες που θα οδεύσουν σε λουκέτο μέχρι το 2028 αναφέρθηκε ότι ήδη έχει μειωθεί αισθητά η συμμετοχή τους στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι η δραστηριότητα των εργοστασίων έχει μειωθεί στο 23% με 25% της δυναμικότητάς τους. Κλειδί για την επίτευξη των στόχων είναι μεταξύ άλλων, όπως αναφέρθηκε, η ανάληψη αποτελεσματικών μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, με τον πήχη να τοποθετείται στο 38% από το ΕΣΕΚ, έναντι 32% του προηγούμενου σχεδίου. Έμφαση δόθηκε και στις επενδύσεις που δρομολογούνται για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο να ξεπεράσουν το 35% συμμετοχής στο ενεργειακό μίγμα.

Τα παραπάνω βρίσκουν την Ελλάδα μπροστά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, με βάση συγκλίνουσες απόψεις ακαδημαϊκών, πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, η οποία αποτέλεσε μια βιωματική εμπειρία για την προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής, όπως άλλωστε ανέφερε η κ. Χρυσούλα Εξάρχου, πρόεδρος Δ.Σ. QualityNet Foundation, προλογίζοντας τις θεματικές ενότητες του Διαλόγου.

Τη διάσταση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη μετάβαση στο νέο οικονομικό μοντέλο ανέδειξε ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αλλά και ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενώ για τις παγκόσμιες προκλήσεις αναφορικά με το κλίμα μίλησε μεταξύ άλλων ο κ. Χρήστος Ζερεφός, καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, ΕΚΠΑ, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, συντονιστής της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στο νέο περιβάλλον ανέπτυξαν εκπρόσωποι κορυφαίων ομίλων, μεταξύ των οποίων η κ. Πηνελόπη Παγώνη, ανώτερη διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., ο κ. Γιάννης Πανιάρας, πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, γενικός διευθυντής Τομέα Ελλάδας & διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, η κ. Σίσσυ Ηλιοπούλου, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Coca Cola Hellas κ.ά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Γεώργιος Βούτσινος, γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων στο νέο περιβάλλον, ενώ στις συζητήσεις συμμετείχαν μεταξύ άλλων και η κ. Θεοδώρα Αντωνακάκη, επιστημονική γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των τάσεων και της ωριμότητας της ελληνικής αγοράς στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα In action for a Better World της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των European Sustainability Awards 2019. Μέσω του προγράμματος καλείται κάθε πολίτης σε προσωπικό επίπεδο να δεσμευθεί τόσο συλλογικά όσο και προσωπικά στη δημιουργία ενός Βιώσιμου μέλλοντος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή απονομή των Βραβείων Bravo σε φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των οποίων οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις ξεχώρισαν στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας.

Έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις που δρομολογούνται για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο να ξεπεράσουν το 35% συμμετοχής στο ενεργειακό μίγμα.