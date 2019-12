Ρομποτικός εξωσκελετός για ηλικιωμένους

Τη δυνατότητα να κινούνται μόνοι τους περισσότερο από ό,τι με τα σημερινά δεδομένα φιλοδοξούν να δώσουν σε ηλικιωμένους ερευνητές του The University of Texas Health Science Center (UT Health) και του The City University of New York, City College (CCNY), που ανέπτυξαν έναν ελαφρύ ρομποτικό εξωσκελετό.

Το πρωτότυπο αναπτύχθηκε από τον Χάο Σου του CCNY και δοκιμάστηκε από τον Τζέραρντ Φρανσίσκο και τον Σούο Χσιού Τσανγκ, του McGovern Medical School στο UTHealth, με καλές επιδόσεις στο πλαίσιο πιλοτικής μελέτης η οποία περιελάμβανε ανθρώπους με προβλήματα κίνησης. Πλέον, με χρηματοδότηση 1,3 εκατ. δολαρίων από το National Institute on Disability, Independent Living and Rehabilitation Research (NIDILRR) οι ερευνητές σκοπεύουν να αξιολογήσουν το μοντέλο για χρήση σε ηλικιωμένους που δυσκολεύονται να περπατούν.

Οι συμβατικοί εξωσκελετοί είναι κατά κανόνα βαριοί, ογκώδεις και ακριβοί. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Φρανσίσκο, το πρωτότυπο αυτό είναι κατά 60% ελαφρύτερο από τους εξωσκελετούς που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο, ενώ στην περίπτωση του συγκεκριμένου μοντέλου τον εξωσκελετό διαχειρίζεται ο χρήστης, όχι το ρομπότ- με τους χρήστες να μην αναγκάζονται να κινούνται σε προκαθορισμένη διαδρομή.

Όπως εκτιμά ο Φρανσίσκο, περίπου 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ θα επωφελούνταν από εξωσκελετούς για τα κάτω άκρα. «Μακροπρόθεσμα το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τα υποβοηθητικά ρομπότ προσβάσιμα σε όλους όσους τα χρειάζονται» είπε ο Τσανγκ. «Θα μπορούσαν να φοριούνται κάτω από τα ρούχα, στο σπίτι ή στη δουλειά».