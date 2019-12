Νέα σειρά LG Gram με υψηλή φορητότητα, απόδοση και διάρκεια μπαταρίας

Η νέα σειρά LG Gram, η οποία συμπεριλαμβάνει τα μοντέλα LG Gram 17 (μοντέλο 17Z90N), LG Gram 15 (μοντέλο 15Z90N), LG Gram 14 (μοντέλο 14Z90N) και το 14 ιντσών LG Gram 2-in-1 (14T90N) έχει σχεδιαστεί για να θέσει ένα νέο πρότυπο για τους φορητούς υπολογιστές ενώ πρόκειται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πιο απαιτητικών χρηστών.

Το lineup των φορητών υπολογιστών LG Gram παραμένει πιστό στη φόρμουλα της εταιρείας εξισορροπώντας χαρακτηριστικά όπως το ελαφρύ βάρος και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας προσθέτοντας ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Στην «καρδιά» της νέας σειράς είναι ο επεξεργαστής 10ης γενιάς Intel Core με γραφικά Iris Plus και μέχρι 24GB μνήμης DDR4 διπλού καναλιού. Με διπλή δύναμη επεξεργασίας γραφικών από τα μοντέλα του περασμένου έτους, οι δημιουργοί περιεχομένου θα αγαπήσουν την ταχύτητα και την ισχύ για την επεξεργασία 4K video on the go ενώ οι gamers θα εντυπωσιαστούν με την ομαλή ροή των παιχνιδιών με το ενσωματωμένο Iris Plus.

Με μεγαλύτερη μπαταρία 80Wh στο μοντέλο 17Z90N και στο μοντέλο 15Z90N, οι χρήστες μπορούν ακόμα να απολαμβάνουν ατελείωτες ώρες χρήσης μακριά από πρίζες χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν τη φορητότητα. Τα νέα LG Gram διαθέτουν επίσης Wi-Fi 6 που εξασφαλίζει βελτιωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα, καλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας. Επιπλέον, το Mega Cooling System διατηρεί τις συσκευές αθόρυβες και σε χαμηλές θερμοκρασίες ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης.

Κάτοχος του «CES 2020 Innovation Award Honoree», το μοντέλο-ναυαρχίδα LG Gram 17 είναι η λύση για όσους αναζητούν έναν συνδυασμό μέγιστης παραγωγικότητας και φορητότητας. Η 17 ιντσών οθόνη Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) IPS παρέχει εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες με απίστευτη χρωματική ακρίβεια, ενώ η αναλογία 16:10 προσφέρει περισσότερο ‘χώρο’ για την επεξεργασία videos, φωτογραφιών και εγγράφων.

Ανασχεδιασμένο για το 2020, το νέο lineup διαθέτει περισσότερα χαρακτηριστικά και μίνιμαλ σχεδιασμό για απρόσκοπτη και ξεχωριστή εμφάνιση. Το νέο LG Gram 15 και LG Gram 14 συνεχίζει την κληρονομιά του brand προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης με λιγότερη φόρτιση και περισσότερη ευκολία. Οι κομψοί φορητοί υπολογιστές της LG αποτελούν σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία ως προς την ικανότητά τους να ‘χωρέσουν’ μία οθόνη 15 ιντσών σε μία συσκευή 14 ιντσών και μια οθόνη 14 ιντσών σε πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για υπολογιστή 13,3 ιντσών.

Ο εξαιρετικά φορητός και ευέλικτος υπολογιστής LG Gram 2-in-1 (μοντέλο 14T90N), επιστρέφει φέτος με ακόμα μεγαλύτερη λειτουργικότητα και την προσθήκη του Thunderbolt 3. Δίνοντας στους χρήστες τη δύναμη να είναι πιο παραγωγικοί ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, αυτή η συσκευή διατηρεί το βασικό της DNA, προσφέροντας περισσότερες από 20 ώρες εργασίας σε ένα «πακέτο» μόλις 1.145 γραμμαρίων.