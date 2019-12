Εθνικό μέτωπο και συμμαχίες

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη

kkok@naftemporiki.gr

Τη διπλωματική μάχη καλείται να κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι βλέπουν πως η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική ρητορική. Επομένως ο δρόμος για τη χώρα μας είναι ένας: το χτίσιμο ισχυρών συμμαχιών, προκειμένου να οδηγηθεί η Άγκυρα στη διπλωματική απομόνωση.

Η δημιουργία ενός αρραγούς εθνικού μετώπου είναι αναγκαία προϋπόθεση και αυτό είναι κάτι που αναγνώρισαν όλες οι πλευρές στη χθεσινή συνεδρίαση του συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής. Περιθώρια για πολιτικές συγκρούσεις σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα δεν υπάρχουν και πρέπει όλα τα κόμματα να επιδείξουν την απαιτούμενη σοβαρότητα, καθώς τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για... κυνήγι ψήφων.

Το βλέμμα τώρα είναι στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε μια ξεκάθαρη καταδίκη της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά έχει τονίσει πως δεν μπορεί να αποτελεί λύση η πολιτική των ίσων αποστάσεων σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων, από το μεταναστευτικό μέχρι την τουρκική προκλητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο διπλωματικός αυτός μαραθώνιος θα έχει και συνέχεια, καθώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο στις 7 Ιανουαρίου. Παράλληλα προγραμματίζονται και άλλες συναντήσεις μελών της ελληνικής κυβέρνησης με ομολόγους τους άλλων χωρών, με στόχο τη διεθνοποίηση του θέματος.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η αυριανή συνάντηση του προέδρου του Κοινοβουλίου της Λιβύης με τον Κων. Τασούλα. Η κατάσταση στο εσωτερικό της Λιβύης είναι εξαιρετικά περίπλοκη και αυτό φάνηκε και από το ότι η Βουλή της χώρας καταψήφισε την επίμαχη συμφωνία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική πλευρά έχει καταστήσει σαφές πως τα θέματα πρέπει να λυθούν μέσα από τη διπλωματική οδό και αυτό δείχνουν όλες οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο το θέμα είναι αν και η Τουρκία θα σταματήσει πλέον τις μονομερείς ενέργειες και θα δείξει διάθεση διαλόγου αποδεχόμενη αυτονόητα ελληνικά δικαιώματα. Άλλωστε... it takes two to tango.