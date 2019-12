Χρυσές Σφαίρες 2020: Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για την 77η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών, των Βραβείων των Ξένων Ανταποκριτών του Χόλυγουντ, με το Netflix και τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές του να συγκεντρώνουν συνολικά 17 υποψηφιότητες.

Προάγγελος των Όσκαρ, η τελετή με μεγάλη, πια, λάμψη, τηλεθέαση και σημασία στο πλαίσιο των αμερικανικών κινηματογραφικών βραβείων, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020, με οικοδεσπότη, για πέμπτη φορά, τον 58χρονο Βρετανό κωμικό Ρίκι Τζερβές.

Η «Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπόμπακ συγκέντρωσε έξι συνολικά υποψηφιότητες (τις περισσότερες συνολικά), με τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε και το «Κάποτε στο… Χόλυγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο να ακολουθούν με πέντε. Ο «Τζόκερ» του Τοντ Φίλιπς ακολούθησε με τέσσερις υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες, ενώ η ταινία «Οι Δύο Πάπες» του Φερνάντο Μεϊρέγιες έκανε την απρόβλεπτη εμφάνισή της σε τέσσερις συνολικά κατηγορίες.





Καλύτερη Δραματική Ταινία

«1917»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ιστορία Γάμου»

«Οι Δύο Πάπες»

Καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ

«Dolemite is my Name»

«Jojo Rabbit»

«Στα Μαχαίρια»

«Κάποτε στο... Χόλυγουντ»

«Rocketman»

Κρίστιαν Μπέιλ, «Κόντρα σε Όλα»

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και Δόξα»

Άνταμ Ντράιβερ «Ιστορία Γάμου»

Χοακίν Φίνιξ, «Joker»

Τζόναθαν Πράις, «Οι Δύο Πάπες»





Σίνθια Ερίβο, «Harriet»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Ιστορία Γάμου»

Σέρσα Ρόναν, «Μικρές Κυρίες»

Σαρλίζ Θερόν, «Bombshell»

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Ντάνιελ Κρεγκ, «Στα Μαχαίρια»

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, «Jojo Rabbit»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Κάποτε στο... Χόλυγουντ»

Τάρον Έτζερτον, «Rocketman»

Εντι Μέρφι, «Dolemite Is My Name»

Καλύτερη ηθοποιός, Κωμωδία/Μιούζικαλ

Ακουαφίνα, «The Farewell»

Άνα ντε Άρμας, «Στα Μαχαίρια»

Μπίνι Φέλντστιν, «Booksmart»

Έμα Τόμσον, «Late Night»

Κέιτ Μπλάνσετ, «Where’d You Go Bernadette»

Μπονγκ Τζουν Χο, «Parasite»

Σαμ Μέντες, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο... Χόλυγουντ»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Τοντ Φίλιπς, «Joker»

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο... Χόλυγουντ»

Άντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Ανέτ Μπένινγκ, «The Report»

Μάργκο Ρόμπι, «Bombshell»

Τζένιφερ Λόπεζ, «Hustlers»

Κάθι Μπέιτς, «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν, «Ιστορία Γάμου»

«Frozen 2»

«The Lion King»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«The Farewell»

«Les Misérables»

«Πόνος και Δόξα»

«Parasite»

«Portrait of a Lady on Fire»

«Motherless Brooklyn»

«Μικρές Κυρίες»

«Joker»

«1917»

«Ιστορία Γάμου»

Καλύτερο Τραγούδι

«Beautiful Ghosts» – «CATS»

«I’m Gonna Love Me Again» – «Rocketman»

«Into the Unknown» – «Frozen 2»

«Spirit» – «The Lion King»

«Stand Up» – «Harriet»

